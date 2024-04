"Masked Singer"-Start: Dieser Promi war heute das Mysterium!

In der Jubiläumsstaffel von The Masked Singer gibt es dieses Jahr etwas ganz Neues: Jede Woche wird sich ein anderer Star unter der Verkleidung des Mysteriums verstecken. In der heutigen Show trällerte Rolando Villazón (52) unter dem Kostüm. Er sang den anspruchsvollen Song "Somebody To Love" von Queen und begeisterte das Rateteam mit seinem Gesangstalent. Palina Rojinski (38), Rick Kavanian (53) und Max Giesinger (35) waren sich schnell sicher, es mit einem Vollprofi zu tun zu haben, aber keiner kam auf den Namen des Opernsängers. Die Fans im Netz waren sich allerdings schon nach den ersten Tönen sicher, dass es sich um den Mexikaner handelt.

Fans hatten schon vor dem Auftritt des Mysteriums wilde Vermutungen angestellt. Vor allem der gerade ins Rampenlicht zurückgekehrte Stefan Raab (57) war bei den Votern in der Joyn-App hoch im Kurs. Er war mit 38 Prozent auf Platz eins der Abstimmung, während Elyas M'Barek (41) mit elf Prozent auf zweiten Platz landete. Der ehemalige "TV Total"-Moderator hatte am ersten April sein Comeback angekündigt. Was viele Zuschauer zuerst als Scherz abgetan hatten, stellte sich später als sein kompletter Ernst heraus. Der 57-Jährige plant, mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) in die Öffentlichkeit zurückzukehren.

Eine weitere Überraschung für die Zuschauer sind die Kostüme, die heute erst in der Liveshow gezeigt wurden. Unter anderem gibt es einen Auftritt von dem Floh, der eine Schnecke reitet. "Vorlaut. Frech. Der Floh. Man kann ihn nicht überhören und er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen", gab ProSieben über diesen Charakter bekannt. Zu den Maskierten gesellen sich außerdem Elgonia, der Flip Flop und der Babylöwe. Doch wer hinter diesen Masken steckt, ist noch nicht bekannt!

Getty Images Rolando Villazón, 2020

Getty Images Stefan Raab, Moderator

