Videobotschaft kostete Prinzessin Kate große Überwindung

Vergangenen Monat schockierte Prinzessin Kate (42) die gesamte Welt mit ihrer Krebsdiagnose. Nachdem sie Anfang des Jahres wegen einer Bauchoperation abgetaucht war, veröffentlichte sie Wochen später die dramatischen Neuigkeiten in einer emotionalen Videobotschaft. Wie die Royal-Expertin Sally Bedell Smith gegenüber People erzählt, musste die britische Thronfolgerin für die Aufzeichnung des Videos all ihre Unsicherheiten ablegen: "Sie ist von Natur aus schüchtern und es hat sie viel Überwindung gekostet, das zu tun." Für Kate soll es besonders wichtig gewesen sein, die Menschen nicht nur über ihren Gesundheitszustand aufzuklären, sondern ihnen auch Mut zuzusprechen, schildert Sally.

Warum zeigte sich Prinz Williams (41) Frau dann trotz ihrer Unsicherheiten alleine vor der Kamera? Die dreifache Mutter schrieb nicht nur jedes einzelne Wort ihrer Verkündung selbst, sondern entschied sich auch bewusst dazu, ohne ihren Ehemann aufzutreten, will die königliche Biografin wissen. Kate sei es wichtig gewesen, ganz alleine für sich sprechen zu können. William soll sie hinter den Kulissen die ganze Zeit über unterstützt haben, berichtet Sally: "William ist sehr stolz auf seine Frau, auf ihren Mut und ihre Stärke, die sie nicht nur in dieser Woche, sondern seit ihrer Operation im Januar gezeigt hat." Jetzt steht erst einmal die Genesung der 42-Jährigen im Fokus der jungen Familie. Und diese scheint im vollen Gange zu sein!

Die Royal-Expertin Jennie Bond teilte im Gespräch dem Magazin Bella jetzt mit, wie es um Kates Gesundheitszustand steht: "Sie sagt, dass sie täglich stärker wird und ich bin sicher, dass sie ihr Bestes tut, um am Leben im Freien teilzunehmen – Picknicks, Barbecues und Spaziergänge am Strand." Aktuell erhole sich die Familie wohl auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

