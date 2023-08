Ist das der Grund für das berufliche Aus von Lisa und Lena?

Sie gehen fortan getrennte Wege – zumindest karrieretechnisch. Lisa (21) und Lena Mantler (21) gehören seit rund acht Jahren zu den bekanntesten Social-Media-Stars. Mit ihren Videos auf TikTok bauten sie sich eine riesige Online-Community auf. Seither sind sie aus dem Netz nicht mehr wegzudenken. Die Nachrichten von ihrem Aus scheinen dabei viele überrascht zu haben. Doch was steckt dahinter? Was ist der wahre Grund für das Ende von Lisa und Lena?

Das Ende ihrer Zusammenarbeit soll gar nicht so überraschend gewesen sein, wie zunächst vermutet wurde. Wie Bild berichtet, habe sich das Aus der beiden bereits seit einiger Zeit angedeutet. So ging vor wenigen Tagen ein YouTube-Kanal von Lisa und ihrem Ehemann Jonas online. Ein Insider meint zu wissen: "Jonas war zwar nicht offiziell der Grund für die Trennung der Zwillinge, Fakt ist aber: Lena hat sich mehr und mehr unwohl gefühlt und wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein." Laut der Quelle sei eine Trennung jedoch unumgänglich gewesen, "damit beide weiter glücklich sein und Geld verdienen können."

Auch wenn die Power-Zwillinge von nun an ihr eigenes Ding machen, wird das nichts an ihrem Verhältnis ändern. "Lena bleibt immer ein Teil [...]. Aber Lisa und Jonas wollen sich nicht mehr verstecken, sondern an ihrem Leben teilhaben lassen, ohne ein schlechtes Gewissen Lena gegenüber zu haben", verrät der Insider abschließend.

