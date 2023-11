Immer noch ein Paar: Keiner glaubte an Jessi & Germain Wolf

Ihre Beziehung ist stark! Germain und Jessica Hnatyk hatten sich in der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach kennengelernt. Obwohl die Beauty anfangs von Zweifeln und Bindungsängsten geplagt gewesen war, überstanden sie und der Berliner die Zeit. Und tatsächlich sind sie auch nach der Show noch ein glückliches Paar. Damit haben viele nicht gerechnet, erklären Jessi und Germain nun gegenüber Promiflash!

Auf der Halloweenparty von Denise Merten (33) sprechen die Turteltauben mit Promiflash und erinnern sich an den Anfang ihrer Beziehung zurück. "Wir mussten es lange geheim halten und es war auch eine schwere Zeit. Viele Leute haben wirklich Scheiße geschrieben. [...] Wir sind immer noch zusammen, wir haben es geschafft. Umso cooler, es allen gezeigt zu haben, dass wir es hingekriegt haben, weil keiner an uns geglaubt hat", resümieren sie die vergangene Zeit. Seit rund einem halben Jahr sind Jessi und Germain nun schon zusammen.

Einige Fans erwischten die beiden auch schon bevor bekannt wurde, dass sie zusammen sind. "Es fühlt sich sehr gut an, dass es nun raus ist. Es sind viele Fotos rumgegangen, wir wurden in irgendwelchen Parkhäusern gesehen – jetzt ist uns ein Stein vom Herzen gefallen", betont Germain abschließend.

Instagram / germain_e Germain, "Are You The One?"-Kandidat 2021

YouTube / jesmainwolf Jessica Hnatyk und Germain Wolf, August 2023

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Ex on the Beach"-Kandidatin

