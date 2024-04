Klebrig? Emma Roberts spricht über ihren Serienkuss mit Kim

Bereits seit mehreren Staffeln begeistert die US-Serie American Horror Story die Zuschauer. In der Vergangenheit haben sich immer wieder neue Gesichter zu den altbekannten gesellt, und in der zwölften Staffel ist es nicht anders. Neben Emma Roberts (33) darf auch Kim Kardashian (43) ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. In einer Szene kommt es sogar zu einem Kuss zwischen den beiden Frauen. "Ich hatte ihren Lipgloss im ganzen Gesicht. Also mussten wir zwischen den einzelnen Aufnahmen gründlich saubermachen, denn [...] er war überall", erinnert sich Emma in einem Interview der "Tonight Show".

Dass es zu der intimen Szene zwischen dem Realitystar und der Schauspielerin kam, soll vor allem Emmas kleiner Schwester ganz besonders imponiert haben. "Aber meine Schwester meinte: 'Nein, du hast Kim Kardashian geküsst und es mir nicht gesagt'", verrät die 33-Jährige im Gespräch mit Moderator Jimmy Fallon (49). Während ihr Familienmitglied jedoch sichtlich aus dem Häuschen gewesen war, schien der Kuss für sie und Kim eher für jede Menge Lacher gesorgt zu haben, wie die "Scream Queens"-Darstellerin berichtet. "Wenn man es dann sieht, sieht es so intensiv aus. Aber währenddessen haben wir gelacht [...] und dann hieß es 'Cut', und Kim sah mich an und fing an zu lachen", plaudert die Blondine abschließend aus.

Nicht nur Emma scheint gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem The Kardashians-Star zu haben, auch ein anderer "American Horror Story"-Darsteller schwärmte bereits zu Beginn der Dreharbeiten von der vierfachen Mutter. "[Kim] schien wirklich in ihrem Element zu sein und ich war wirklich beeindruckt von ihrem Elan und ihrer Offenheit", berichtete Zachary Quinto (46) in einem damaligen Interview mit People über seine neueste Schauspielkollegin.

