Michelle-Drama: Mike Cees zeigt vermeintliche Verletzung

Mike Cees wettert gegen seine Ex Michelle Monballijn. Die beiden sind zurzeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Vor wenigen Stunden machte die Schauspielerin öffentlich, dass der Realitystar falsche Informationen über sie veröffentlicht und behauptet, sie hätte ihn körperlich angegangen. Jetzt zeigt Mike auf Instagram seine vermeintliche Verletzung, die der ehemalige Temptation Island-Verführer angeblich von seiner Ex im Streit bekommen hat. "Danke für die bleibende Erinnerung an meiner Stirn", schreibt Mike zu dem Foto eines kleinen Kratzers auf seiner Stirn.

Zuvor hatte Michelle bereits berichtet, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Laut ihr habe Mike sie während eines Streits gegen ihren Willen gefilmt, sodass sie ihm das Handy aus der Hand nehmen wollte. "Er hat das Handy weggezogen, und dann ist dadurch ein Kratzer an seine Stirn gekommen", erklärte das Model. Mike habe daraufhin in Umlauf gebracht, dass sie ihn geschlagen hätte. Das behauptet er nun auch in seinem Post – er spricht darin von "häuslicher Gewalt".

Die Reaktionen auf Mikes Post sind gemischt. "Mike, du willst doch allen Ernstes Michelle jetzt nicht als Schlägerin und gewaltbereite Person darstellen", kommentiert etwa eine Followerin. "Du darfst sie nicht einfach filmen, fertig. Ist normal, wenn man da sauer wird. Und da brauchst du sie jetzt nicht darstellen, als wäre sie die Schlimme", meint ein anderer Fan. Andere pflichten Mike aber auch bei: "Leute, es war doch keiner von uns dabei. Keiner hier kennt beide persönlich. Nur die beiden kennen die Wahrheit."

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

