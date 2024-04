Nach Kritik: Georgina Fleur rechtfertigt sich für Zoobesuch

Georgina Fleur (34) zeigte sich kürzlich bei einem Zoobesuch, bei dem sie unter anderem einen Löwen streichelte. Daraufhin kassierte die Influencerin einen Shitstorm. In ihrer Instagram-Story rechtfertigt sich die TV-Bekanntheit nun. "Meine Lieben, ich habe ganz viele böse Kommentare, Nachrichten und DMs von euch erhalten und ich muss euch ganz ehrlich sagen: Ich habe 24 Stunden darüber nachgedacht, was ich dazu sagen soll und ob ich was dazu sagen soll", beginnt sie ihr Statement. Sie habe seitdem viele Beleidigungen und sogar Morddrohungen bekommen. Die Kritik verstehe sie jedoch nicht: "Ich war gestern Abend eingeladen zum Dinner und ich kann nichts dafür, dass der Gastgeber zu Hause Löwen hat, aber ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen?"

"Ich habe noch nie ein Haustier gehabt, ich habe noch nie einen Löwen gehalten und ich bin auch nicht dafür verantwortlich und habe auch nicht gesagt, dass ich das unterstütze", erklärt sie weiter. Dass ihr Gastgeber einen Löwen als Haustier hält, habe sie nicht gewusst. "Ich fand es auch etwas befremdlich, dass die Tiere an den Ketten dran waren, aber ich habe gefragt und die Tiere leben nicht an den Ketten, die haben große Käfige, die haben große Gehege, wie auch in deutschen Zoos. Sie waren gestern angekettet, was nicht in Ordnung ist, aber die leben nicht an der Kette, sondern die haben Käfige, die haben Gehege und die laufen auch rum", stellt sie klar.

Erst gestern hatte die Ex-Dschungelcamperin einige Videos von einem Zoobesuch in Dubai gepostet – unter anderem war in den Clips zu sehen, wie Geparden und Tiger an kurzen Leinen gekettet im Kreis liefen. Auf einem weiteren Video streichelte sie einen Löwen. Unter dem Beitrag wurde Georgina heftig dafür kritisiert. "Anstatt auf diese schlimmen Dinge aufmerksam zu machen und ein Vorbild zu sein, lässt du dich stolz mit diesen armen, missbrauchten Tieren filmen? Hätte ich von dir nie erwartet. Ich entfolge dir direkt", lautete nur einer der vielen Kommentare. Seitdem hat die Ex-Frau von Kubilay Özdemir rund 8.000 Follower verloren.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

