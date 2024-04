Tierquälerei? Georgina Fleur erntet Shitstorm für Zoobesuch

Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin Georgina Fleur (34) gewährt ihren Followern regelmäßig private Einblicke in ihr Leben. Die Reality-TV-Bekanntheit ist vor etwa dreieinhalb Jahren nach Dubai ausgewandert und scheint sich in ihrer neuen Heimat pudelwohl zu fühlen. Auch bei ihrer neuesten Entdeckung nimmt die Mama einer Tochter ihre Fans im Netz mit: Von ihrem Zoobesuch teilt das ehemalige Bachelor-Girl in ihrer Instagram-Story jetzt zahlreiche Clips. Begeistert filmt sie, wie Geparden und Tiger an engen Leinen im Kreis laufen. Offenbar kennt sie den Besitzer und wirbt für den Zoo. Diese Videos kommen bei den Fans jedoch überhaupt nicht gut an! "Bitte promote doch so etwas nicht! Es ist doch mittlerweile wirklich jedem Menschen klar, dass diese Tiere zu Tode gequält werden", kritisiert ein Nutzer ihr Verhalten scharf. "Schäme dich, Georgina. Mit deiner Reichweite für so eine Quälerei werben. Abartig", kommentiert ein weiterer User entgeistert.

In einem weiteren Clip, den Georgina auf ihrem Instagram-Profil postet, streichelt die 34-Jährige stolz einen angeketteten Löwen. Unter diesem Beitrag bricht ein wahrhaftiger Shitstorm aus. Nach wenigen Stunden hat der Post schon über 2.000 Kommentare – fast alle davon negativ. "Anstatt auf diese schlimmen Dinge aufmerksam zu machen und ein Vorbild zu sein, lässt du dich stolz mit diesen armen, missbrauchten Tieren filmen? Hätte ich von dir nie erwartet. Ich entfolge dir direkt", zieht ein Nutzer seine Konsequenzen. Damit scheint er wohl nicht der Einzige zu sein. Seit des Beitrags aus dem Zoo hat die Influencerin schon über 2.000 Follower verloren.

Ob Georgina diesen Post rückblickend bereuen wird? In der Vergangenheit gestand sich die Ex-Frau von Kubilay Özdemir schon oft ihre Fehltritte ein. Mit Promiflash sprach die 34-Jährige im vergangenen Jahr ganz offen über "den größten Fehler ihres Lebens". Sie hätte lieber niemals an "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen, betonte der Realitystar. "Mit meinem Ex ins Sommerhaus zu gehen bereue ich bis jetzt", machte die gebürtige Heidelbergerin damals deutlich. "Es war so schlimm, ich hab echt gelitten, es war echt ein Fehler", erinnerte sich Georgina zurück.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ein Zoobesitzer im April 2024

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Findet ihr die Kritik der Fans an Georgina gerechtfertigt? Ja. Damit hat sie sich einen echten Fehltritt geleistet! Ich finde solche Hasswellen immer übertrieben... Ergebnis anzeigen



