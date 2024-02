Süßer Liebesbeweis? Kylie Jenner fliegt ihrem Timothée nach!

Sie ist an seiner Seite! Timothée Chalamet (28) spielt auch im zweiten Teil von Dune eine der Hauptrollen an der Seite von Zendaya (27). Während der Premiere des Films glänzten die beiden und ihre Co-Stars dabei vor dem Blitzlichtgewitter der Kameras. Und was sich fernab des roten Teppichs dabei abspielte, wird jetzt enthüllt: Timothées Freundin Kylie Jenner (26) flog extra für ihren Liebsten nach London!

Das verrät ein Insider gegenüber The Sun. "Kylie war nach der 'Dune'-Premiere in London, um bei Timothée zu sein! [...] Hinter jedem großartigen Mann steht eine noch bessere Frau", plaudert die Quelle aus. So sei sie zur Unterstützung ihres Schatzes heimlich nach Europa geflogen. Was der Grund für die Geheimhaltung von Kylies Aufenthalt darstellte, ist dabei jedoch nicht bekannt.

Erst vor rund einem Monat beendete das Paar sein Versteckspiel und besuchte gemeinsam die Golden Globes. Vor laufen Kameras küssten sich die Turteltauben sogar und machten aus ihrer Liebe keinen Hehl. Dabei soll der The Kardashians-Star sogar die Worte "Ich liebe dich" zu ihrem Timothée gesagt haben.

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

