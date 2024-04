Prinzessin Kates Schwester spendet ihr aktuell viel Trost!

Prinzessin Kate (42) durchlebt mit ihrer Krebserkrankung derzeit eine schwierige Zeit. Doch auf eine Person kann sie sich stets verlassen: ihre Schwester Pippa Middleton (40)! Die Britin soll ihrer großen Schwester seit der Schockdiagnose eine besonders große Stütze gewesen sein. "Kate kann Pippa alles anvertrauen, was sie sich von der Seele reden muss. Das hat ihr sehr viel Trost gespendet", berichtet ein Insider gegenüber OK!. Dabei geht die Beziehung der beiden über die von gewöhnlichen Geschwistern hinaus. "Pippa ist nicht nur Kates jüngere Schwester, sie ist auch ihre beste Freundin und total loyal. Sie sprechen ständig miteinander", stellt die Quelle klar.

Bereits seit ihrer Jugend eint die Schwestern diese besondere Bindung. "Kate und Pippa waren schon immer ziemlich gesellig", betont der Insider und erklärt: "Sie gingen zusammen in Clubs und kamen spät nach Hause, schliefen aus, wenn sie konnten, und lachten dann beim Frühstück über ihre nächtlichen Eskapaden." Im Laufe der Jahre sollen sie eine sehr starke Beziehung aufgebaut haben. Sich auf ihre Schwester verlassen zu können, bedeutet der dreifachen Mutter viel, da sie ihren Kreis der Vertrauten seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (41) sehr klein halten muss. "Kate fällt es schwer, jemandem zu vertrauen, der nicht zur Familie gehört", weiß der Insider.

Vielleicht auch dank der Unterstützung ihrer Familie soll Kates Genesung mit großen Schritten voranschreiten. "Sie sagt, dass sie täglich stärker wird und ich bin sicher, dass sie ihr Bestes tut, um am Leben im Freien teilzunehmen – Picknicks, Barbecues und Spaziergänge am Strand", erklärt Adelsexpertin Jennie Bond im Gespräch mit Bella. Auch ihre Kids an ihrer Seite zu haben, soll der Gattin des Thronfolgers besonders große Kraft geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton, Carole Middleton und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate und Pippa eine so enge Beziehung zueinander haben? Ja, klar! Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de