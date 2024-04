Wieder fit? König Charles wird die nächste Reise antreten

König Charles scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Seit seiner Krebsdiagnose sind viele in Sorge um die Gesundheit des 75-Jährigen. Nun wird jedoch bekannt: Für seinen Hochzeitstag in wenigen Tagen wird er gemeinsam mit Königin Camilla (76) eine nicht unerhebliche Reise auf sich nehmen! Ihren 19. Ehrentag wird das Ehepaar in Birkhall auf dem Anwesen Balmoral in Schottland verbringen. Der Weg bis dorthin ist immerhin 800 Kilometer lang und darüber hinaus bekanntermaßen beschwerlich. Eine Quelle aus dem Palast ist sich laut The Sun sicher, dass die Reise als positives Zeichen für Charles' Genesung gewertet werden kann. Eine solche Strecke würde er sich nicht antun, wäre er nicht in der Verfassung dazu.

Das Anwesen liegt dem Regenten so sehr am Herzen, dass er es nach seiner Hochzeit im Jahr 2005 für die Flitterwochen auswählte. Den Hochzeitstag dort zu zelebrieren, hat für Charles und Camilla wohl einen immensen nostalgischen Wert. Umso überraschender war jüngst die Nachricht, dass das Schloss im Sommer seine Tore für Touristen öffnen wird. "Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1855 war der Zugang zum Inneren von Schloss Balmoral der Öffentlichkeit vorenthalten – bis jetzt", heißt es laut The Sun in dem offiziellen Statement. Als Teil der "Balmoral Experience" sollen rund 40 Gäste pro Tag die privaten Räumlichkeiten der Royals besichtigen und vor Ort eine Teestunde abhalten können.

Charles' Ärzteteam soll voller Hoffnung und Optimismus bezüglich seiner raschen Genesung sein. "Der König hat auf die Behandlung sehr gut reagiert und seine Ärzte konnten ihre Empfehlungen für die Aktivitäten, die Seine Majestät jetzt unternehmen kann, leicht anpassen", erklärte ein Insider aus dem Palast jüngst. Dennoch sei Vorsicht nach wie vor das Gebot der Stunde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Charles' Reise ist ein gutes Zeichen? Ja, bestimmt! Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de