Will Travis Kelce seinen Sohn etwa nach Actionheld benennen?

Travis Kelce (34) dominiert seit Monaten viele weltweite Schlagzeilen. Doch steht im Fokus dieser meist nicht sein Talent auf dem Footballfeld – die Öffentlichkeit scheint vielmehr ein Interesse an seinem Privatleben zu haben. Ein pikantes Detail darüber verrät der Freund von Taylor Swift (34) in der aktuellen Folge seines "New Heights"-Podcasts. "Vielleicht nenne ich mein erstes Kind Conan. Vielleicht", scherzt er. Zuvor kamen er und sein Bruder Jason Kelce (36) gemeinsam mit ihrem Gast Arnold Schwarzenegger (76) auf dessen glanzvolle Karriere zu sprechen. Dabei schien sich Travis in Gedanken verloren zu haben, bevor er verkündet, seinen Sohn nach einem Charakter des Schauspielers benennen zu wollen.

Welche Namen die zukünftigen Kinder des 34-Jährigen tragen werden, wird er wohl auch nicht ganz allein entscheiden können. Vor allem seine aktuelle Partnerin Taylor wird da sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden haben. Doch bevor die beiden wirklich mit der Familienplanung beginnen, werden sie noch etwas Zweisamkeit genießen. Nachdem sie aufgrund ihrer vollgepackten Terminkalender oft keine Zeit hatten, genoss das Paar zuletzt ein paar schöne Tage auf den Bahamas. Einige Fotos, die Page Six vorlagen, zeigten, wie TayTay und ihr Liebster einige Zärtlichkeiten austauschten, während sie freudestrahlend gemeinsam im Meer umher planschten.

Angeblich soll das Paar sogar so glücklich miteinander sein, dass es nun den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen will. Das zumindest wollte ein Insider im Gespräch mit Us Weekly wissen. Laut der Quelle planen Travis und die "Cruel Summer"-Interpretin bereits demnächst zusammenzuziehen. Für das Leben unter einem Dach soll es auch schon einen genauen Plan geben – demnach werden die beiden voraussichtlich zwischen ihren Häusern in Kansas City, New York City und Los Angeles pendeln.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

