Zu hohe Kosten? Prinz Harry und Meghan haben wohl Geldsorgen

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) leben in den USA ein wahres Luxusleben. Das Paar residiert in einer etwa 12,8 Millionen Euro teuren Villa in Montecito, Kalifornien. Hinzu kommen hohe Ausgaben für Sicherheitsdienste, private Reisen und Designerkleidung. Allmählich sollen die Ex-Royals deshalb finanzielle Sorgen haben. "Die Vorstellung, Entscheidungen treffen zu müssen, was sie sich leisten können und was nicht, erfüllt das Paar mit Schrecken", ist sich der Adelsexperte Tom Quinn im Mirror-Interview sicher. Die Ängste sollen auch der Grund für die Gründung von Meghans neuer Marke American Riviera Orchard sein.

"Harry und Meghan haben sicherlich genug Geld, um ihren royalen Lebensstil in Amerika fortzusetzen, aber die Einführung der neuen Marke deutet darauf hin, dass sie sich bewusst sind, dass das Geld schnell verschwindet", will Tom wissen. Das neue Business habe bei den beiden aktuell oberste Priorität. "Deshalb wird die neue Marke nicht vernachlässigt werden, was auch immer mit [Prinzessin] Kate (42) und König Charles (75) [bezüglich ihrer jeweiligen Krebserkrankung] passiert", glaubt der Royal-Kenner.

Mitte März präsentierte Meghan ihre neue Marke erstmals im Netz. Neben einer Webseite eröffnete sie auch einen offiziellen Instagram-Account für American Riviera Orchard. In der Instagram-Story teilte die ehemalige Schauspielerin ein kurzes Werbevideo. In dem Clip sieht man sie beim Blumenpflücken, beim Backen und bei einem Spaziergang durch ihr Haus. Wie diverse Medien, darunter Hello, berichteten, soll es sich bei dem Unternehmen um einen Wellness- und Lifestyle-Blog handeln. Genauere Details gab die 42-Jährige jedoch bisher noch nicht preis.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

