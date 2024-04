Ariana Grande supportet Freund Ethan bei letzter Aufführung

Ariana Grande (30) ist für ihren Freund da. Im Juli 2023 wurde bekannt, dass die Sängerin und Ethan Slater (31) ein Paar sind. Obwohl sie ihr Liebesglück weitestgehend privat genießen wollen, wurden die Turteltauben vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit gesichtet. Die "Side to Side"-Interpretin besuchte eine Aufführung ihres Partners. Ethan schlüpfte im Broadway-Theater ein letztes Mal in seine Rolle für das Stück "Spamalot", was sich seine Freundin nicht entgehen lassen wollte. OK! liegt ein Video vor, das die beiden händchenhaltend beim Verlassen des Theaters zeigt.

Füreinander da zu sein und die Karrieren des jeweils anderen voranzutreiben, scheint ein wichtiges Motto in der Beziehung von Ariana und Ethan zu sein. Denn auch der 31-Jährige war der Musikerin eine große Stütze. "Ariana fühlt sich im Allgemeinen großartig und ist sehr stolz auf ihr neues Album. Ethan war an ihrer Seite und hat sie sowohl persönlich als auch beruflich unterstützt", plauderte ein Insider im Gespräch mit Entertainment Tonight aus. Die Künstler sollen es daher sehr ernst meinen: "Sie blicken in die Zukunft und auf alles, was für sie als Paar und als Individuen auf dem Spiel steht. Die Dinge werden immer ernster."

Mitte März wurden Ariana und ihr damaliger Ehemann Dalton Gomez geschieden. Die Scheidung wurde Daily Mail zufolge schnell vollzogen. Laut den Gerichtsunterlagen verzichtete das einstige Paar auf einen Ehevertrag – auch von weiteren Rechtsstreitigkeiten fehlte jede Spur. Ariana und ihr Dalton hätten sich eine rasche Scheidung gewünscht, was ihnen auch gelang.

Getty Images Ariana Grande im März 2024

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

