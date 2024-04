Grund für falsche Entscheidungen? Katie Price leidet an ADHS

Vergangenes Jahr ließ sich Katie Price (45) in Thailand ein neues Tattoo stechen. Doch noch während sie im Studio saß, klingelte ihr Telefon und ihr Arzt meldete sich mit einer Diagnose, die sie wohl nicht überraschte. "Ich fragte: 'Habe ich ADHS oder was?' Und er entgegnete: 'Was denken Sie?' Ich sagte: 'Ja!'", erzählt das frühere It-Girl in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Was sie aber viel mehr interessierte, war das Spektrum, das die Krankheit bei ihr hat, denn die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung könne verschieden starke Formen annehmen: "Er sagte: 'Sie haben eine schwere Form." Die Britin vermutet, dass sie die Krankheit vermutlich den Großteil ihres Lebens hatte, ohne es zu wissen. Sie lerne aktuell noch, damit umzugehen.

Mit der Diagnose kam für Katie aber offenbar auch die Erkenntnis. In der Podcast-Folge erzählt sie, dass Ereignisse der Vergangenheit für sie nun in ein anderes Licht rücken "Wie ich in der Vergangenheit hyperaktiv geworden bin und auf Dinge reagiert habe... Das erklärt vielleicht, warum ich früher die falschen Entscheidungen getroffen habe. Impulsivität. [...] Auf die Art arbeitet nun mal mein Gehirn", überlegt die Britin weiter. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden oder ob sie Medikamente nehmen muss, geht aus dem Gespräch noch nicht hervor.

Die vergangenen Monate waren für Katie auch so ein ziemliches Auf und Ab. Nach wie vor belastet sie ein Prozess wegen ihrer immensen Schulden. Dafür scheint sie aber aktuell ihr Liebesglück gefunden zu haben. Nach dem Hin und Her mit ihrem Ex Carl Woods (35) soll sie mit dem britischen Realitystar John Joe Slater glücklich sein. Ein Insider verriet gegenüber Hello!, dass das Model sogar schon über eine Hochzeit nachdenke: "Sie will JJ auf jeden Fall heiraten und wenn er ihr in den nächsten Wochen einen Antrag macht, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen." Noch ist es wohl aber nicht dazu gekommen.

Katie Price, Reality-TV-Star

JJ Slater und Katie Price

