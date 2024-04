Gut gelaunter Royal: Krebskranker König Charles strahlt

Es sind beruhigende Bilder aus England. König Charles (75) musste aufgrund seiner Krebserkrankung kürzertreten. Um während seiner Auszeit nicht nur im Buckingham Palace auszuharren, begab sich der Monarch vor einigen Tagen nach Sandringham, zum königlichen Landsitz in Norfolk. Am Sonntag wurde der Vater von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) auf dem Weg in die Kirche abgelichtet, wie Bilder von People zeigen. Royal-Fans können nun aufatmen: Denn Charles winkte fröhlich den Schaulustigen zu und hatte noch ein Lächeln parat!

In Sandringham fühlen sich Charles und seine Frau Camilla (76) offensichtlich sehr wohl. Damit das Paar sein geliebtes Anwesen noch mehr genießen kann, wird der Garten nun verschönert. Auf dem Instagram-Profil des Landsitzes ist ein Video zu sehen, in dem die ganzen Verschönerungen festgehalten werden. "Der untere Irrgarten, der an den im letzten Jahr auf der westlichen Rasenfläche angelegten Topiary-Garten angrenzt, wird derzeit fertiggestellt", heißt es in der Bildunterschrift. Charles und Camilla dürfen sich also auf mehr Pflanzen und Co. freuen – doch auch die Besucher dürfen ab diesem Sommer die Flora und Fauna bestaunen.

Während sich der 75-Jährige in Sandringham eine krankheitsbedingte Pause gönnt, sprang sein Bruder Prinz Edward (60) bei einem wichtigen Termin für ihn ein. Im Palast wurde das 120-jährige Bestehen der sogenannten Entente Cordiale gefeiert, das für Frankreich und Großbritannien von großer Bedeutung ist. Wie The Mirror berichtete, fehlte Charles bei dem Treffen im Pariser Élysée-Palast und wurde von Edward und dessen Frau Sophie (59) vertreten.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige Anzeige

Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr König Charles' Umgang mit seiner Krebsbehandlung? Bewundernswert, er gibt ein gutes Beispiel! Ich wünschte, er würde mehr Informationen zu seinem Zustand geben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de