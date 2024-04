Insolvente Katie Price will Haus für 3 Millionen Euro kaufen

Katie Price (45) hat offenbar große Pläne! Das Ex-Boxenluder war im vergangenen Monat zum zweiten Mal für bankrott erklärt worden. Wie Quellen gegenüber The Sun berichten, soll seine Insolenz das Erotikmodel jedoch nicht davon abhalten, ein neues Haus kaufen zu wollen. Demnach will Katie wohl ihre berühmte Villa Mucky Mansion verkaufen, um ihr "Traumhaus" erwerben zu können. "Katie hat die Nase voll von Mucky Mansion und sie sieht dort keine Zukunft mehr. Sie möchte in ihr Traumhaus einziehen und sie glaubt, dass es das sein könnte", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Wie das angesichts ihrer finanziellen Probleme funktionieren soll, ist ein Rätsel, aber sie hat es sich in den Kopf gesetzt."

Das Haus in Wakefield soll laut den Quellen über sechs Schlafzimmer, vier Bäder und einen Freizeitflügel mit Innenpool und Fitnessstudio verfügen und 2,5 Millionen Pfund [rund 2.909.586 Euro] kosten. Mit an Bord soll zudem ihr neuer Partner John Joe Slater sein, der den Informanten zufolge ebenfalls vorhat, sein Haus zu verkaufen, um bei Katie einzuziehen. Wie das Blatt außerdem berichtet, sollen sich Katies Pläne bereits unter den Einwohnern von Wakefield herumgesprochen haben. Diese sind angeblich allerdings sehr zwiegespalten, was ihren möglichen neuen Dorfbewohner angeht. "Der Zirkus kommt in die Stadt. Ich bin sicher, dass sie sehr nett ist, aber wo immer sie hingeht, gibt es ein Drama", zeigt sich ein Einwohner wenig begeistert.

Ob Katie ihr altes Anwesen einfach so verkaufen kann, um damit ihr neues Haus zu finanzieren, bleibt allerdings fraglich. Die OP-Liebhaberin hat einen Steuerschuldenberg von 3,7 Millionen Euro angehäuft und musste laut Daily Mail kürzlich erneut Insolvenz anmelden, da sie ihre Steuerschuld nicht beglichen und sich auch nicht an die Rückzahlungsvereinbarung ihrer ersten Insolvenz gehalten hatte. Neben dem Verlust ihrer 2,2 Millionen Euro teuren Villa und anderer Wertgegenstände droht Katie nun auch eine Gefängnisstrafe.

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Katie ihren Traum von einem neuen Haus in Wakefield realisieren kann? Ja, mit JJs Hilfe wird das bestimmt klappen! Na ja, ich bin da eher skeptisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de