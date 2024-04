Ohne London: Paris Hilton teilt niedliche Familienfotos!

Paris Hilton (43) und ihr Mann Carter Reum sind Eltern von zwei kleinen Kindern. Ihr Sohn Phoenix (1) erblickte im Januar 2023 das Licht der Welt, ihre Tochter London folgte nur elf Monate später. Immer wieder gibt die Hotelerbin ihren Followern private Einblicke in das gemeinsame Familienleben. Jetzt hat die zweifache Mutter erneut einige süße Bilder auf Instagram veröffentlicht. Darauf zu sehen ist die junge Familie vor einem rosafarbenen Hintergrund. Das ehemalige It-Girl könnte in ihrem Outfit Barbie die Show stehlen: Sie trägt ein Minikleid mit Ballonärmeln ganz in Pink, dazu pinkfarbene Heels und pinkfarbene Handschuhe. Der kleine Phoenix steckt in einem niedlichen Bärchen-Overall und einer passenden Kopfbedeckung. Carter ist im Gegensatz zu seiner Frau und seinem Sohn schlicht in Schwarz gekleidet. Aber ein Familienmitglied fehlt – und das entgeht auch den Fans nicht!

Tochter London ist auf den Fotos des Familien-Shootings nicht zu sehen. Bisher teilte die 43-Jährige auch noch kein einziges Bild von ihrem zweiten Kind. Das verärgert vor allem die User auf Social Media. Einige fragen Paris: "Wo ist das andere Baby?". Wieder ein anderer kommentiert: "Werden wir das neue Baby jemals zu Gesicht bekommen?". Vergangenen Monat reagierte Carter auf einen dieser Kommentare und erklärte, dass das Paar noch nicht bereit sei, sie der Welt zu zeigen. Sie sei aber genauso bezaubernd wie die Mama, versicherte der Familienvater! Der Großteil von Paris' Zuschauern ist allerdings ganz begeistert von der Bilderreihe. "Er ist so ein wunderschöner kleiner Junge. Du kannst dich so glücklich schätzen", schreibt ein Follower.

Sowohl ihr Sohn Phoenix als auch ihre Tochter London wurden von Leihmüttern ausgetragen. In ihrer TV-Show "Paris in Love" spricht sie offen über ihre Beweggründe für diese Entscheidung: "Ich hätte es geliebt, das Baby im Bauch wachsen zu sehen, die Tritte zu spüren und all diese aufregenden Momente zu erleben." Ihr Leben sei aber schon "öffentlich" genug, erklärte sie. Paris sei es wichtig, dass ihre Kinder auch ein Leben außerhalb der sozialen Medien führen können.

Getty Images Paris Hilton, 2024

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, März 2024

