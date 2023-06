Bienenstich in Plastik-Po: Jessica Alves muss in die Klinik

Das war wohl ein großer Schock für Jessica Alves (39)! Die gebürtige Britin ist im Netz als Real-Life-Barbie bekannt. Um so auszusehen, hat sie fast 100 Beauty-Eingriffe über sich ergehen lassen. Zuletzt ließ sich die Influencerin Po-Implantate einsetzen, die ihr in einer wilden Partynacht allerdings verrutscht waren. Dadurch konnte sie tagelang nicht normal gehen. Zwischenzeitlich ging es der Beauty zwar besser, doch nun folgt der nächste Unfall: Jessica wurde von einer Biene in ihren Plastik-Po gestochen und musste deshalb ins Krankenhaus!

Wie sie Mail Online berichtet, sei der Insektenstich zu einem großen entzündeten Knoten angeschwollen, der vom Arzt entfernt wurde. Damit war die 39-Jährige allerdings nicht über den Berg! "Nach ein paar Tagen kam die Geschwulst zurück und explodierte, wodurch ein großes Loch in meinem Po entstand und meine Implantate freigelegt wurden", schildert sie und führt weiter aus: "Ich verbrachte zwei Tage im Krankenhaus in Las Vegas, wo ich intravenös Antibiotika bekam. Die Ärzte dort wollten mein Po-Implantat entfernen, weil es sich entzündet hatte, nachdem ich gestochen worden war."

Deshalb flog der britische TV-Star nach Istanbul, wo sich sein Beauty-Doc des Vertrauens befindet. Dort müssen ihre Implantate entfernt werden – die weitere Operation bereite Jessica allerdings Sorgen. "Vor sechs Monaten musste ich Weihnachten und Neujahr im Krankenhaus verbringen, und jetzt habe ich noch mehr gesundheitliche Probleme", gibt sie betrübt zu.

Getty Images Jessica Alves im Januar 2023

Getty Images Jessica Alves, britischer TV-Star

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, britische Real-Life-Barbie

