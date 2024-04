So ging es Gina beim "Prominent getrennt"-Wiedersehen mit Ex

In der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt sah Gina Beckmann ihre Ex Emily Katarzyna wieder. Im Promiflash-Interview verrät die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin, dass sie mit dem Aufeinandertreffen noch gar nicht gerechnet hatte: "Es war total komisch, auf Emily zu treffen. Ich dachte, ich werde mit einem anderen Kandidaten in die Villa einziehen und kann dann erst noch mal kurz runterfahren. Aber als ich Emily da direkt gesehen habe, ist mir schon kurz mein Herz stehen geblieben. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll." Bereits auf der Fahrt in die Villa krachte es zwischen dem Ex-Paar, doch damit hatte Gina teilweise schon gerechnet...

"Mir war klar, dass wir dort drin wahrscheinlich streiten werden, weil unsere Kommunikation überhaupt nicht funktioniert", gesteht Gina ebenfalls im Gespräch mit Promiflash, fügt dem aber enttäuscht zu: "Aber dass es direkt so knallt und Emily direkt so privat wird und so losschießt, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wir werden den ersten Tag noch ohne Streit auskommen." Dennoch wolle die einstige Big Brother-Teilnehmerin ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrer Verflossenen. "⁠Ich habe gehofft, dass Emily und ich einige Dinge klären können und mit einem harmonischen Verhältnis aus der Show rausgehen. Sie war mir ja nicht egal und ich habe mir gewünscht, dass wir es vielleicht schaffen, ein freundschaftliches Verhältnis auszubauen", betont Gina abschließend.

Wochenlang hatten Fans vermutet, dass die Ex von Cedric Beidinger wieder in festen Händen ist. Im Dezember 2022 hatte dann Gina ihre Beziehung zu Emily offiziell gemacht. "Ich kann es nicht glauben, aber es stimmt. Ich bin seit geraumer Zeit glücklich vergeben und ich freue mich so sehr, es endlich mit euch zu teilen", verriet sie damals auf Instagram. Und auch gegenüber Promiflash machte Gina deutlich, wie verliebt sie in Emily ist: "Ich weiß erst jetzt, was wirklich wahre, tiefe Liebe ist. Ich bin mir sicher, sie ist die Liebe meines Lebens." Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Reality-TV-Bekanntheit schließlich die Trennung bekannt gegeben.

Anzeige Anzeige

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass es Gina so beim Wiedersehen ging? Ja, auf jeden Fall! Nein, sie wusste doch, worauf sie sich einlässt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de