"Bauer sucht Frau International"-Johannes hat sich getrennt!

Johannes Höfinger und Florian Eichner hatten sich in der fünften Staffel von Bauer sucht Frau International ineinander verliebt. Dennoch war die Liebe des österreichischen Landwirts und des Modedesigners nicht für die Ewigkeit bestimmt, wie sich jetzt herausstellt. "Florian und ich haben uns getrennt und das schon vor einer Woche", verrät Johannes in einem Instagram-Clip und fügt hinzu: "Wir sind euch ein kurzes Statement schuldig und bedanken uns trotzdem für eure lieben Nachrichten und dass ihr uns immer begleitet habt." Der Schmerz über die frische Trennung sitze sogar so tief, dass er das Video wieder löschen.

In der Kommentarspalte meldet sich zudem sein Verflossener Florian zu Wort – das Liebes-Aus geht offenbar auch an ihm nicht spurlos vorbei. "Wie du schon erwähnt hast, bin ich für das Video nicht bereit. Mit offenen Karten zu spielen war dennoch der richtige Weg, um auch Gefühle, die nicht so schön sind, offen zu zeigen", erklärt er und betont dabei: "Du bist und bleibst ein wichtiger Mensch in meinem Leben und ich bin trotzdem immer für dich da."

Erst im August machte Johannes seiner besseren Hälfte noch eine süße Liebeserklärung anlässlich ihres Beziehungsjubiläums. "Ein halbes Jahr sind wir nun ein Paar und da möchte ich, dass du weißt, wie sehr es mir gefallen hat, dich die ganze Zeit zu nerven und wie aufgeregt ich bin, das auch in Zukunft zu tun", schwärmte der Pferdehalter unter einem niedlichen Video im Netz und ließ dabei seinen Gefühlen freien Lauf: "Ich liebe dich vom ganzen Herzen. [...] Hab dich lieb, Tigerchen."

Instagram / johannes.hofing Florian und Johannes, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / johannes.hofing Florian und Johannes, "Bauer sucht Frau International"-Paar

