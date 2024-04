Dritter Todestag: Prinz Philip bleibt für immer unvergessen!

Heute vor drei Jahren ging die traurige Nachricht um die Welt, dass Prinz Philip (✝99) verstorben ist. Schon in den Wochen vor seinem Tod bereitete der Ehemann der Queen (✝96) den Royal-Fans große Sorgen: Er lag 28 Tage lang im Krankenhaus und musste sich ebenso einem kleinen Eingriff am Herzen unterziehen. Im April 2021 teilte der Buckingham Palace in einem Statement mit, dass Philip friedlich auf Schloss Windsor eingeschlafen war: "Mit großer Trauer muss Ihre Majestät die Königin bekannt geben, dass ihr geliebter Ehemann, Seine Königliche Hoheit Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, verstorben ist." Seine letzten Tage verbrachte er an der Seite seiner Gattin.

Auf der offiziellen Seite der Royal Family wird auf das Leben des ehemaligen Herzogs von Edinburgh zurückgeblickt. Dabei fällt auf: Philip führte ein sehr spannendes Leben! Geboren wurde er am 10. Juni 1921 auf der griechischen Insel Korfu als Prinz Philip von Griechenland und Dänemark. Er war der einzige Sohn von Prinz Andreas von Griechenland und seiner Frau Prinzessin Alice von Battenberg. Mit den Prinzessinnen Margarita, Theodora, Cécile und Sophie hatte er aber noch vier Schwestern. Viel Zeit seiner Kindheit verbrachte Philip jedoch nicht auf Korfu, denn aufgrund einer instabilen politischen Lage in Griechenland musste der griechische König auf den Thron verzichten. Philips Vater Prinz Andreas wurde daraufhin vor ein Kriegsgericht gestellt, inhaftiert und nur unter der Bedingung der ewigen Verbannung begnadigt. Seine Familie musste daher 1922 das Land verlassen – und Philip wurde mit nur 18 Monaten in einem aus einer Orangenkiste gebauten Kinderbett in Sicherheit gebracht.

Prinz Philip verbrachte viel seiner Lebenszeit an verschiedenen Orten. Zunächst lebte er in Frankreich, ging 1928 nach England, lebte aber ebenso in Süddeutschland und Schottland. Seiner späteren Gemahlin, der damaligen britischen Thronfolgerin und Prinzessin Elizabeth, begegnete er erstmals im jungen Alter von 13 Jahren. Die beiden verliebten sich aber erst ein paar Jahre später. Im Juli 1947 verkündeten die beiden dann aber ihre Verlobung und gaben sich nur vier Monate darauf schon das Jawort. Seinen Titel als Prinz von Griechenland und Dänemark hatte Philip schon Anfang des Jahres abgegeben – dafür ernannte man ihn zwei Tage vor der Hochzeit zum Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth und Baron von Greenwich mit dem Titel "Seine Königliche Hoheit".

Queen Elizabeth und Prinz Philip führten ein langes gemeinsames Leben – sie waren ganze 73 Jahre verheiratet und bekamen vier Kinder: den heutigen König Charles (75), Prinzessin Anne (73) sowie Prinz Andrew (64) und Prinz Edward (60). Anlässlich ihrer goldenen Hochzeit 1997 hielt die Queen eine Rede und widmete ihrem Liebsten ein paar liebevolle Worte: "Er ist jemand, der sich nicht leicht mit Komplimenten abfinden kann. Er war ganz einfach meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren und ich und seine ganze Familie sowie dieses und viele andere Länder schulden ihm mehr, als er jemals behaupten würde oder wir jemals wissen werden." Noch vier Jahre vor seinem Tod feierten die beiden als erstes Paar der königlichen Familie ihre Platinhochzeit.

Getty Images Prinz Philip im Jahr 1940

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Philip und ihren Kindern Charles, Anne und Andrew, 1960

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

