Fünffacher Vater: Will Peter Andre noch mehr Kinder haben?

Peter Andre (51) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein – erst vor wenigen Tagen verkündete der Musiker, dass er und seine Partnerin Emily MacDonagh zum dritten Mal gemeinsamen Nachwuchs bekommen haben. Da der Ex von Katie Price (45) aus der damaligen Ehe mit der TV-Bekanntheit bereits zwei weitere Kids mit in die Beziehung gebracht hatte, haben er und seine Liebste eine regelrechte Rasselbande zu Hause. Doch ist die Familienplanung damit für Peter abgeschlossen? Auf die Frage, ob Baby Nummer sechs schon in Planung sei, entgegnet er im Interview mit Woman: "Ich glaube nicht, dass es so kommt."

Dennoch scheint der 51-Jährige keinen endgültigen Schlussstrich unter weiteren Nachwuchs ziehen zu wollen. "Ich hatte schon gesagt, dass ich kein fünftes Kind haben will. Aber man kann ja nie wissen", erklärt er. Am Ende sei das Ganze allerdings nicht seine Entscheidung – in dieser Hinsicht richtet er sich vor allem nach seiner Frau und der Mutter seiner Kinder. "Es liegt an Emily, nicht an mir", sagt Peter. Im weiteren Verlauf des Gesprächs packt er auch einige Details über sein aktuelles Dasein als fünffacher Vater aus. Dieses hat ihn in den vergangenen Jahren "wieder zu der Person gemacht, die ich früher einmal war – und das liebe ich", schwärmt er. Vor allem seine Liebste soll dazu einen großen Teil beigetragen haben: "Sie hat mich wieder zu meinem echten jungen Ich zurückgebracht, das einfach nur entspannt ist."

Dass das Ehepaar aktuell überglücklich ist, wurde bereits durch den damaligen Instagram-Post deutlich, in dem es die Geburt seines Sprösslings verkündete. "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen", schrieb Peter zu einigen Schnappschüssen mit seinem Töchterchen. Auf einem dieser Bilder blickte der frischgebackene Fünffach-Papa ganz verliebt auf seinen kleinen Wonneproppen, nachdem dieser es sich sichtlich gemütlich auf der Brust seines Vaters gemacht hatte.

