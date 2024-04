Ist Sandy Meyer-Wölden etwa auf dieser Dating-App unterwegs?

In Bezug auf ihr Liebesleben hält sich Sandy Meyer-Wölden (41) eigentlich immer sehr bedeckt. Umso überraschender ist es also, dass die Schmuckdesignerin jetzt auf Instagram anspricht, bei einer Dating-App angemeldet zu sein! Doch auf den ersten Blick ist zu erkennen: Es handelt sich nur um einen Scherz. Sandy teilt in ihrer Story das Bild eines muskelbepackten Mannes, auf dem der Kopf ihres Ex Oliver Pocher (46) retuschiert ist. Dazu schreibt sie: "Frisch bei Raya angemeldet und dieser Mann wurde mir als Erster vorgeschlagen." Beschrieben wird der muskulöse Herr als: "Oliver, 46. Wien, aber am liebsten bei dir. Looking for my next Amira."

Bei Raya handelt es sich um eine Promi-Dating-App, die laut Us Weekly in der Vergangenheit bereits von weltbekannten Stars wie Channing Tatum (43) oder Drew Barrymore (49) genutzt wurde. Es scheint so, dass Sandy mit ihrem Beitrag nur einen Witz macht. Aber: Ist sie vielleicht wirklich auf der Dating-Plattform angemeldet? Sucht sie aktiv nach einem neuen Partner und hat genug vom Single-Leben? Das sind Fragen, auf die wohl nur eine Person die Antworten hat – und zwar Sandy selbst. Ob sie sich dazu in Zukunft äußern wird, bleibt abzuwarten.

Zumindest ein Liebescomeback mit Oliver scheint aber ausgeschlossen. Während eines Live-Auftritts ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" stellte ein Paartherapeut Sandy und ihrem Verflossenen die Frage, ob die beiden wieder zueinanderfinden könnten. Das Model antwortete darauf: "Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren." Die beiden waren von 2009 bis 2013 ein Paar und bekamen während ihrer Beziehung drei Kinder. Nach ihrem Liebes-Aus herrschte aber erst mal Eiszeit zwischen Sandy und Oliver – im Laufe der Jahre konnten sie dann aber doch noch eine enge Freundschaft aufbauen.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Juni 2022 in Berlin

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

