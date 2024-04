Verrät Tochter North aus Versehen Kim Kardashians Brust-OP?

Kim Kardashian (43) ist seit Jahren dafür bekannt, dass sie sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Aus diesem Grund soll die The Kardashians-Berühmheit auch schon eine Menge für Beauty-OPs hingeblättert haben. Was sie alles angeblich an sich machen ließ, bestätigte sie nie. Ihre Tochter North West (10) scheint nun aber auf ihrem TikTok-Kanal einen neuen Eingriff der 43-Jährigen preiszugeben: Kims Brüste sollen gemacht sein. Auf aktuellen Urlaubsbildern im Netz will das zumindest ein aufmerksamer Reddit-Fan entdeckt haben. "Hat sie selbst jemals ihre Brustvergrößerung bestätigt [...]? Denn ich glaube, ich sehe eine Narbe unter ihrer rechten Brust in Bild drei!", schreibt der User.

Kim hat bis heute keine ihrer angeblichen Schönheitseingriffe bestätigt. Im Sommer 2022 erklärte sie gegenüber Allure allerdings, wie wichtig der Unternehmerin ihr Erscheinungsbild ist. "Ich lege wirklich großen Wert darauf, gut auszusehen. Wahrscheinlich liegt mir das mehr am Herzen als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten", gab sie offen zu und ergänzte: "Ich mache meine Kosmetikanwendungen meist spätabends. Wenn alle im Bett sind, mache ich zum Beispiel meine Laserbehandlungen." Sie habe auch noch nie ihre Lippen aufspritzen lassen oder mit Fillern in ihrem Gesicht experimentiert.

Die Ex von Kanye West (46) ist aber nicht die Einzige in ihrer Familie, die sehr viel Acht auf ihr Aussehen gibt. Auch ihre Geschwister Kourtney (44), Khloé (39), Kendall (28) und Kylie (26) haben bereits den einen oder anderen Beauty-Eingriff hinter sich. Vor allem Letztere begann damit schon ziemlich früh. Im vergangenen Jahr verriet die 26-Jährige in einer Folge "The Kardashians", dass sie ihre Brüste vor der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster (6) operieren ließ. Doch das bereut sie heute. "Ich wünschte nur, ich hätte sie nie machen lassen. Ich würde jedem, der darüber nachdenkt, empfehlen, bis nach den Kindern zu warten", erklärte Kylie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Kim Kardashian und Kylie Jenner im Mai 2023

