Trotz Missbrauchsvorwürfen: P. Diddy will die Ruhe bewahren

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (54), ist derzeit in Ermittlungen verwickelt. Vor wenigen Tagen waren seine Häuser durchsucht und seine Söhne King (26) und Justin Combs (30) in Handschellen abgeführt worden. Dem Rapper wird sexuelle Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen – sein Umfeld beteuert jedoch seine Unschuld. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe wurde er in den letzten Tagen unterwegs gesichtet, unter anderem beim Golfen mit seinen Töchtern. "Es ist eine stressige Situation für ihn, aber er behält die Ruhe", erklärt ein Insider laut People. Sean soll versuchen, das gemeinsame Leben mit seinen Kindern nicht von "irgendwelchem Drama" beeinflussen zu lassen.

Nicht nur der "I'll Be Missing You"-Interpret nimmt es locker – in seinem Team scheint man sich seiner Unschuld sehr sicher zu sein. Seans Anwalt beschwerte sich zuletzt gegenüber CNN: "Diese voreilige Verurteilung von P. Diddy ist nichts weiter als eine Hexenjagd. Sie basiert auf unbegründeten Anschuldigungen." Es sei zudem bei der Razzia zu Gewaltanwendung seitens der Ermittler gekommen. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", beklagte er.

Auch andere Stars ziehen Konsequenzen. So taucht der Name von 50 Cents (48) Ex Daphne Joy in den Gerichtsdokumenten auf – sie soll bei Sean für sexuelle Dienstleistungen ein festes monatliches Gehalt bekommen haben. "Ich wusste nicht, dass du eine Sexarbeiterin bist, du kleine Sexarbeiterin. Lol. Jo, dieser Scheiß ist ein Film", wetterte der "Candy Shop"-Interpret jüngst auf X und will nun das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn der beiden beantragen.

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Kindern

Getty Images P. Diddy, Rapper

