Mama June findet, Kids von Anna Cardwell müssen zur Therapie

Sie sorgt sich um ihre Enkelkinder. In der vergangenen Woche hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Nach einem jahrelangen Krebsleiden erlag Anna Cardwell ihrer Krankheit. Die Tochter von June Shannon (44) alias Mama June wurde gerade einmal 29 Jahre alt. Anna hinterlässt ihren Mann Eldridge und zwei kleine Töchter. Damit Kaitlyn und Kylee den Tod ihrer Mama verarbeiten können, möchte ihre Oma June nun, dass sie eine Therapie beginnen.

Das verrät jetzt ein Insider laut OK! gegenüber einem Nachrichtenmagazin. "Kaitlyn war sehr in Annas Kampf gegen den Krebs involviert, indem sie dafür sorgte, dass ihre Mutter ihre Medikamente nahm und ihr während des gesamten Prozesses zur Seite stand. Es gibt also eine Menge zu verarbeiten", so der Informant. Vor allem die Achtjährige leide sehr unter dem Verlust ihrer Mama: "Es war für Kylee schwieriger, den Tod ihrer Mutter [aufgrund ihres Alters] zu verstehen."

Aktuell lebt Kaitlyn bei ihrer Oma, während ihre jüngere Schwester bei ihrem leiblichen Vater Michael wohnt. Dieser will nun auch die Elfjährige zu sich holen, doch June kämpft um das Wohl der Mädchen. So wurde bereits berichtet, dass der Streit zwischen June und Annas Ex vor Gericht landen könnte: Kaitlyn möchte laut der 44-Jährigen nämlich bei ihren Großeltern bleiben. June bestehe daher darauf, dass die Entscheidung gegen sie als Vormund "gegen ihre Wünsche gehen würde."

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / mamajune June Shannon, Reality-TV-Star

