Nicht nur Max: Auch mit ihm hatte Sandra Sicora eine Affäre

Sandra Sicora (31) und ihr Ex Tommy Pedroni kämpfen aktuell um den Sieg bei Prominent getrennt. Dort trifft die Are You The One – Reality Stars in Love -Bekanntheit auch auf ihren Ex-Flirt Max Bornmann. Doch nicht nur mit ihm hatte Sandra schon mal was. Bei Tim Kühnels Einzug enthüllt er: "Sandra habe ich ein mal getroffen, als sie mal in Stuttgart war. Das Treffen mit Sandra war schon so 50 Prozent gewollt und 50 Prozent, weil ich wusste, dass es Melina triggert."

In der aktuellen Folge scheint es so, als sei Melina nicht so gut auf Sandra zu sprechen. Ob dahinter etwa das Sandra-Tim-Techtelmechtel steckt? Der Hottie scheint ein Comeback mit Melina trotzdem nicht ganz auszuschließen. "Da ist noch so ein Prozent Hoffnung, weil wir halt schon eine krasse Verbindung hatten", verriet der Influencer im Einzelinterview. In der Villa gibt es so einige Konstellationen, die für Stress sorgen könnten. Melina hatte was mit Sandras Ex Tommy. Auch Max und Melina kamen sich schon mal näher.

Im Gespräch mit Promiflash ließ Sandra ihre Zeit bei "Prominent getrennt" Revue passieren – und teilt dabei ordentlich gegen ihren Ex-Flirt aus: "Max ist ein falscher Mensch! Er ist unehrlich und erzählt Lügen." In der TV-Show sei das letzte Wort noch nicht gesprochen: "Zum Glück war er nie mein Ex-Freund, aber ich muss trotzdem ein paar Dinge mit ihm klären."

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Star

