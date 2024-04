Überglücklich: Neupapa Robert Pattinson strahlt auf Premiere

Ende März wurden Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) zum ersten Mal Eltern. Das Babyglück scheint dem Schauspieler gut zu tun. Nun hat Robert sein erstes Event nach der Geburt besucht – dabei strahlt er über beide Ohren. Unter anderem berichtet Just Jared, dass Robert im Zentrum der CinemaCon am Dienstag steht. Sein Film "Mickey 17" wird dort vorgestellt. Zusammen mit Regisseur Bong Joon-ho (54) steht der Brite auf der Bühne und spricht über seine Rolle. Dabei fällt vor allem auf, dass er in bester Laune ist und nicht aufhören kann zu lächeln.

Das erste Kind zu begrüßen, schien Robert regelrecht überwältigt zu haben. "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Ernsthaftigkeit und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen. Und zu sehen, wie Suki sich seit der Geburt so schnell angepasst und verändert hat, hat sein Herz auf eine unerklärliche Weise erwärmt", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus. In der Rolle als Papa geht der ehemalige Twilight-Darsteller offenbar völlig auf.

Mit Suki ist Robert bereits seit 2018 zusammen. Dass das Model ein Kind erwartet, wurde schon vorher spekuliert. Im November vergangenen Jahres bestätigte sich die Schwangerschaft. Auch die Geburt machten die beiden nicht sofort öffentlich. Doch Paparazzi erwischten sie mit einem Kinderwagen bei einem Spaziergang. Da es dann ohnehin schon raus war, meldete sich Suki bei Instagram zu Wort und teilte ein süßes Foto, auf dem sie ihren Zwerg im Arm hält und schrieb: "Willkommen auf der Welt, Engel."

Getty Images Robert Pattinson und Regisseur Bong Joon-ho

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrem Baby

