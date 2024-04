Ariana Grande und Ethan Slater kuscheln bei "Wicked"-Reunion

Hier liegt wohl ganz viel Liebe in der Luft! Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) lernten sich im Rahmen der Dreharbeiten zum Film "Wicked" kennen. Seit dem vergangenen Juli sollen sich die Sängerin und der Schauspieler daten. Nun teilt Co-Star Jeff Goldblum (71) einen Reunion-Schnappschuss des Musical-Casts auf Instagram – und dabei sorgen Ariana und Ethan für einen besonders süßen Moment! Darauf lehnen die beiden nämlich ganz sanft und schmusend ihre Gesichter aneinander. Zu ihrer Linken posieren Jonathan Bailey (35), Cynthia Erivo und Michelle Yeoh (61) für die Kamera. "Über den Regenbogen, um wieder mit dieser zauberhaften Familie vereint zu sein", schwärmt Jeff.

Damit aber noch nicht genug: Anlässlich der freudigen "Wicked"-Wiedervereinigung ließ es sich die 30-Jährige auch nicht nehmen, den Beitrag persönlich zu kommentieren. "Mein Herz!", schreibt sie schlichtweg zu der Aufnahme. Dabei schließt sich Ethan seiner Liebsten an und richtet dabei ein paar persönliche Worte in der Kommentarspalte an Jeff: "Du bist einzigartig und unglaublich."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ariana und Ethan zusammen im Netz zeigen. Bereits im November gaben Ariana und Ethan dort ihr Debüt als Duo: Auf einem Bild präsentieren sich die beiden freudestrahlend mit den Schauspielern Andrew Rannells (45) und Josh Gad (43). Andrew teilte die süße Aufnahme auf seinem Social-Media-Profil und betonte: "Wir hatten gestern einen Riesenspaß im Musical! Es war ein perfekter Sonntag."

Instagram / jeffgoldblum Jonathan Bailey, Ariana Grande und Jeff Goldblum

Instagram / andrewrannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

