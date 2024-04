Hartes Presse-Briefing: Diese GNTM-Kandidaten fallen durch

Es scheiterte an ihrer Professionalität! In der heutigen Folge von GNTM ging es direkt mit der ersten Challenge los: Die Journalistin Claudia von Brauchitsch prüfte die Kandidaten, indem sie ihnen schwierige Fragen gestellt hatte, um so ihre Reaktionen zu sehen. Beim Gespräch mit Teilnehmerin Mare Cirko fiel der Expertin sofort auf: "Mare ist jemand, der total aneckt. Wenn man sie anschaut, weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll." Das Nachwuchsmodel ließ sich nicht einschüchtern und zeigte sich ziemlich von sich überzeugt. Doch bei Claudia kam das nicht gut an: "Mare würde es guttun, wenn sie sich eine Seriosität, eine gewisse Ernsthaftigkeit aneignet."

Auch Mares Mitstreiterin Stella schien kein großer Fan von ihr zu sein und schoss beim Gespräch gegen sie. Doch auch Kandidat Dominic kam beim Presse-Briefing alles andere als gut weg. Bei einer einfachen Frage von Claudia redete er sich um Kopf und Kragen, indem er sich ungeschickt über seinen Konkurrenten Aldin äußerte. "Der Aldin achtet auf Perfektion und viel auf sich, was kein Problem ist, aber ich glaube, er könnte sich mehr auf sich selbst konzentrieren", antwortete Dominic und geriet daraufhin ins Stammeln. Claudia zeigte sich sichtlich verwirrt und erklärte im Einzel-Interview: "Ich habe nicht verstanden, was er mir gesagt hat. Er konnte meine einfache Frage nicht beantworten."

Dominic bereute seine Worte, wie er später klarstelle: "Ich bin dem schon auf die Füße getreten, indem ich mich verhaspelt habe. Ich habe versucht, mit ihm zu reden." Doch Aldin wollte nichts von der Entschuldigung wissen und gab ihm deutlich zu verstehen: "Ich hasse dich nicht, du existierst nur für mich." Auch über Jana und Armins angeblichen Flirt äußerte sich Dominic. Die beiden reagierten aber etwas relaxter darauf.

ProSieben Claudia Von Brauchitsch, 2024

ProSieben GNTM-Kandidaten Aldin, Dominic und Maximilian

Denkt ihr, dass Dominics Worte böse gemeint waren oder er sich einfach nur ungeschickt ausgedrückt hat? Er hat definitiv absichtlich gegen Aldin gestichelt. Der arme hatte einfach Pech und hat sich nur blöd ausgedrückt. Ergebnis anzeigen



