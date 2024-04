Nicht Nastasia: Gefällt Mou jetzt eine andere Verführerin?

Die vergebenen Männer liefern auch in der vierten Folge von Temptation Island nicht gerade ungewöhnliche Bilder: Mit den Single-Ladys feiern sie eine wilde Partynacht. Es werden Drinks geschlürft und heiß getanzt – und dabei kommt es zu viel Körperkontakt. Während die Party ihren Lauf nimmt, ist Mou plötzlich nicht mehr vorrangig mit Verführerin Nastasia zu sehen: Er widmet seine Aufmerksamkeit einer anderen Single-Dame. "Mou und Sandra, die sehe ich definitiv zusammen und die mögen sich auch sehr", schildert eine der anderen Temptation-Girls ihre Beobachtungen.

Und auch Verführerin Sandra spürt wohl, dass der Freund von Vivien anscheinend Gefallen an ihr gefunden hat. "Das Einzige, warum er noch so aufpasst, ist wegen der Kameras. [....] Er würde viel mehr zulassen", meint die Brünette im Interview. Um die volle Aufmerksamkeit des 25-Jährigen zu bekommen, soll sie sich nicht einmal ins Zeug legen müssen: "Er kommt ja auch meistens auf mich zu. Es ist nicht so, dass ich zu ihm die Nähe suche, das kommt mehr von ihm."

Zusätzlich scheint Mou bereits ein Vertrauensverhältnis zu Sandra aufgebaut zu haben. "Mou öffnet sich schon sehr mir gegenüber, also er vertraut mir Sachen an", verrät die Beauty. Das scheint sich auch während eines ziemlich intimen Gesprächs zwischen den beiden zu bestätigen. Sandra befragt den 25-Jährigen zur angeblichen Affäre mit Nastasia – und ihrer Auffassung nach gesteht er mit seiner eindeutigen Reaktion den Seitensprung ihr gegenüber.

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Sandra Volk, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Mou findet Sandra tatsächlich gut? Ja, auf jeden Fall! Das merkt man total! Nee, ich denke nicht. Da wird zu viel hineininterpretiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de