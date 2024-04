Nico oder Thorsten Legat: Wen finden die Fans peinlicher?

Nico Legat (26) schaute in der ersten Folge von Prominent getrennt direkt mal zu tief ins Glas – und entfachte damit Fremdscham bei seinem Vater Thorsten Legat (55), wie dieser im Netz auf dramatische Weise deutlich machte. Den Ex-Temptation Island-Kandidaten finden die Fans schon jetzt extrem peinlich – und seinen Vater? Wenn man sich die Kommentare auf Instagram mal so ansieht, nehmen sich beide wohl nicht viel. "Gute Erziehung! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" oder "Schon doof, wenn der Sohn im TV zeigt, was er über die Jahre von seinem Vater gelernt hat, gell?", machen sich nur zwei Promiflash-Leser über das Vater-Sohn-Duo lustig.

Dabei hatte der einstige Fußballer bei The 50 noch so von seinem Sohn geschwärmt – etwas, was die Fans ebenfalls nicht vergessen haben. "Wie sagte er noch bei 'The 50': Mein Sohn ist ein anständiger Junge", erinnert sich ein anderer in der Kommentarspalte. Sarah Liebich ist hingegen weder auf ihren Ex Nico noch auf dessen Vater gut zu sprechen – einen Seitenhieb kann sie sich ebenfalls nicht verkneifen. "Erst mal an die eigene Nase packen...", stichelt sie gegen Thorsten.

Auch wenn viele auch Thorstens Statement eher amüsant finden, können ihn aber auch einige verstehen, wie eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt. Von insgesamt 1.580 Lesern finden alleine 1489 (94,2 Prozent), dass Nico den Vogel mit seiner Saufaktion abgeschossen hat. Nur 91 (5,8 Prozent) Teilnehmer finden, dass Thorsten nicht so streng mit seinem Sprössling sein sollte.

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

ActionPress Sarah Liebichim September 2023 in Hürth

