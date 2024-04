"Scheiß drauf": Sam Taylor-Johnson über Altersunterschied

Die Regisseurin Sam Taylor-Johnson verrät in einem Interview mit dem Guardian, ob ihr der Altersunterschied zwischen ihr und ihrem 24 Jahre jüngeren Ehemann Aaron Taylor-Johnson (33) unangenehm ist. "Nein, das ist es mir nicht. Ich meine, es kommt jetzt zur Sprache, weil du fragst", erzählt sie und fügt hinzu: "Kommentare kommen meistens von Leuten, die uns nicht kennen, denn ich schätze, das werden die Leute immer tun". Sie bezeichnet ihre Beziehung als eine "Anomalie", da die Leute nicht daran gewöhnt seien, ein Paar mit solch einem Altersunterschied vor Augen geführt zu bekommen.

Der Schauspieler und die Regisseurin haben ihre Ehe weitestgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten. Dennoch vergrößerte sich das öffentliche Interesse an ihrem Altersunterschied in letzter Zeit immens, was die 57-Jährige nach 14 Jahren Beziehung mehr als überrascht habe. Sie wisse, dass ihre komplette Beziehung nicht funktioniert hätte, wenn sie "auch nur eine Sekunde lang zynisch gewesen wäre". Sie sei "ziemlich instinktiv" und habe sich im Laufe der Jahre eine "Scheiß drauf, wir machen es einfach"-Einstellung antrainiert, die ihr helfe, mit der Situation umzugehen.

Die beiden in der Öffentlichkeit stehenden Personen heirateten im Jahr 2012 nach drei gemeinsamen Jahren. Der "Kick Ass"-Darsteller und die Britin lernten sich am Set des Films "Nowhere Boy" kennen und lieben. Gemeinsam haben sie die Töchter Wylda und Romy. Das Familienkonstrukt komplett machen Sams Töchter Angelica und Jessy, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Jay Jopling hat.

Getty Images Sam Taylor-Johnson and Aaron Taylor-Johnson

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im Dezember 2019

