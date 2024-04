Show mit Ex Nico Legat: Das sagt Sarah Liebichs neuer Freund

Bei Prominent getrennt trifft Sarah Liebich wieder auf ihren Ex-Freund Nico Legat (26). Die beiden wohnen nicht nur im selben Haus und kämpfen in Challenges Seite an Seite – sie müssen sogar das Bett teilen. Im Gegensatz zu Nico ist Sarah mittlerweile wieder in festen Händen. Was sagt ihr Freund dazu? Promiflash hat nachgehakt! "Mit meinem neuen Partner und mir hat die Teilnahme in Bezug auf uns nichts gemacht", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Mein Partner vertraut mir und hat jederzeit Verständnis gezeigt."

In der Show gibt Nico jedenfalls Gas. Auch ein Comeback mit Sarah scheint er nicht auszuschließen. "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", lacht der Sohn von Thorsten Legat (55), während er ein Glas Aperol Spritz nach dem nächsten trinkt. Bei seinen Show-Kollegen kommen seine abwertenden Kommentare gar nicht gut an. Und auch zu Hause in Deutschland hagelt es Kritik – Papa Thorsten hat prompt Stellung bezogen und dabei sehr harte Worte für seinen Sohnemann gefunden.

Von dem Drama rund um Nico hält Sarah sich nach Möglichkeit fern. Im Februar gab die gelernte Bankkauffrau auf Instagram bekannt, dass sie wieder glücklich vergeben ist. Stolz verkündete sie: "Eines Tages wirst du deinen besten Freund, deinen größten Unterstützer und deinen Teamkollegen haben – und das alles in einer Person. Du bist mein Zuhause!" Die Identität ihres Liebsten behält sie jedoch lieber für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über das vertrauensvolle Verhältnis von Sarah und ihrem Freund? Die beiden machen das toll, so soll es sein! Dass da keine Eifersucht aufkommt, kann ich mir kaum vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de