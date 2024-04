Lulu Lewe und Massimo versemmeln Hebefigur bei "Let's Dance"

Das ging nach hinten los! Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) tanzten heute Abend bei Let's Dance einen Charleston und legten dabei eine gute Performance hin. Gen Ende ging es aber bergab: Die Hebefigur gelang der Sängerin und dem Profitänzer nicht. Wie es schien, konnte Massimo seine Tanzpartnerin nicht recht oben halten und sie war ebenfalls nicht voll und ganz in der Lage, die Körperspannung zu halten. Das entging auch den Fans zu Hause nicht: "Hebefigur verkackt. Blöd halt am Ende, wenn man eh keine Kraft mehr hat" oder "Hoppla. Sollte die Hebefigur so sein?", wundern sich zwei Zuschauer auf X.

Doch was hat die Jury bestehend aus Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) zu diesem Wackler zu sagen? "Das war so gut, das war so geil, das war so perfekt. Nur dieses kleine Ding...", merkt Jorge an. Die Jury ist sich aber sicher: Bis auf die versemmelte Hebefigur war Lulu und Massimos Tanz nahezu perfekt. Selbst Llambi zeigt sich gönnerhaft: "Alles ist gut, ist ja nichts passiert. Du hast eine sensationelle Nummer hier gegeben." Die Hebefigur sei nur die Kirsche auf der Sahnetorte für den Tanzprofi – dadurch, dass der Charleston im Großen und Ganzen gelungen war, findet er den kleinen Schlamassel nicht weiter schlimm.

Das macht die Jury auch in ihrer Bewertung deutlich. Motsi betonte vor der Punktevergabe noch, dass es ohne die Hebefigur sicherlich die volle Punktzahl in Höhe von 30 Punkten gegeben hätte. Dennoch kann sich die Bewertung sehen lassen: Jedes Jurymitglied gibt Lulu und Massimo neun Punkte, wodurch sie am Ende 27 Punkte zählen dürfen. Überglücklich fallen sich die beiden danach in die Arme.

