Kim Kardashian war wegen O.J. Simpsons Prozess "zerrissen"

Der Gerichtsprozess von O.J. Simpson (✝76) hatte Nachwirkungen im Leben der Kardashians mit sich gebracht. Robert Kardashian (✝59) hatte den Ex-Footballer 1994 vor Gericht verteidigt, als der des zweifachen Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35) und einem Freund von ihr beschuldigt worden war. In der Netflix-Produktion "My Next Guest Needs No Introduction" sprach Kim Kardashian (43) mit David Letterman (77) über die Auswirkungen. "Dieser Prozess hat unsere Familie auseinandergerissen. Wir wussten als Kinder nicht, auf welcher Seite wir stehen sollten und wollten die Gefühle unserer beiden Elternteile nicht verletzen", öffnete sie sich.

Die Dokumentation "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" berichtet von dem Moment, als O.J. von seiner Anzeige erfuhr – der Sportler soll in Kims Zimmer gedroht haben, sich umzubringen. "Das geht nicht. Meine kleine Tochter Kim schläft hier. Ich kann nicht jedes Mal deinen toten Körper vor Augen haben, wenn ich den Raum betrete", soll Robert entgegnet haben. Die Unternehmerin selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Kim hatte später ihre ganz eigene Art, mit dem Geschehen umzugehen.

In einem SNL-Sketch von 2021 scherzte der Realitystar: "Durch meinen Vater habe ich die erste schwarze Person kennengelernt. [...] Ich weiß, es ist merkwürdig, sich daran zu erinnern, aber O.J. hinterlässt eine Spur. Oder mehrere. Oder auch gar keine. Ich weiß es immer noch nicht." Später meldete sich Tanya Brown, die Schwester des Mordopfers, diesbezüglich zu Wort. Der Scherz wäre geschmacklos, unangebracht und unsensibel gewesen, sagte sie gegenüber TMZ. Jetzt ist die Football-Legende im Alter von 76 Jahren an Prostatakrebs verstorben. Bisher äußerte sich von den Kardashians, abgesehen von Caitlyn Jenner (74), niemand zu seinem Tod.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 1995

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de