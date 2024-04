Seltener Auftritt: Clint Eastwood (93) auf Event gesichtet

Clint Eastwood (93) hat sich mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Filmlegende zog sich in den vergangenen Jahren eher aus dem Rampenlicht zurück. Bei einem Vortrag der renommierten Naturschützerin Dr. Jane Goodall in Carmel-By-The-Sea ließ sich der "Gran Torino"-Darsteller aber kürzlich blicken. Er saß in der ersten Reihe, verfolgte interessiert das Event und machte zwar einen etwas fragilen, aber dennoch munteren Eindruck. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Regisseur bei der Veranstaltung. Mit zerzausten Haaren und einem legeren Outfit unterhält er sich mit anderen Gästen.

Um den 93-Jährigen ist es zwar etwas stiller geworden, aber im Ruhestand ist er noch nicht. Seit Juni 2023 wird für "Juror No. 2" mit Nicholas Hoult (34) und Toni Collette (51) in den Hauptrollen gedreht. Bei dem Thriller führt Clint nicht nur Regie, sondern ist auch Produzent. Ob der Leinwandheld selbst auch in dem Streifen zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Laut Discussing Film soll "Juror No. 2" aber das letzte Projekt für ihn sein.

Der Kalifornier steht schon seit knapp 70 Jahren vor und hinter der Kamera. Sein Debüt hatte er in der Western-Serie "Rawhide" gefeiert. Danach ging es steil bergauf – an mehr als 60 Filmen und TV-Shows wirkte er im Laufe seiner Karriere mit. Aber auch in seinem Privatleben war viel los: Er war zweimal verheiratet und hatte einige weitere Beziehungen. Mit seinen zwei Ex-Frauen und vier weiteren ehemaligen Partnerinnen hat er insgesamt acht Kinder. Darunter Scott Eastwood (38), der selbst erfolgreicher Schauspieler ist.

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

