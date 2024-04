Umstrittener NFL-Star: Alle Infos zu O.J. Simpsons Tod!

O.J. Simpson (✝76) ist tot. Dies teilte seine Familie in einem Statement auf X mit: "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern." Hinter dem einstigen Footballspieler liegt ein bewegtes Leben – so war er zwar einer der erfolgreichsten Runningbacks seiner Generation, doch machte er auch mit seinem Privatleben diverse Negativschlagzeilen: Er stand wegen Doppelmordes an seiner Ehefrau Nicole Brown Simpson (✝35) und Ronald Goldman vor Gericht. In diesem Prozess wurde er zwar freigesprochen, dennoch wanderte er 2008 wegen bewaffneten Raubüberfalls in den Knast.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de