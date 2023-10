Eklat: Arielle Rippegather und Mike Cees hatten eine Affäre

Es kommen immer mehr Details zu Mike Cees' Liebesleben ans Licht! Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ist eigentlich mit Michelle Monballijn verheiratet. Doch ihre Ehe ist geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Vor wenigen Wochen waren zum Beispiel Bilder aufgetaucht, auf denen Mike eine andere küsst. Später gab er an, die Fotos seien gestellt gewesen. Jetzt kommt allerdings direkt der nächste Kracher ans Licht: Mike hatte eine Affäre mit Arielle Rippegather (33)!

In einer neuen Episode von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben verrät Arielle: "Ich war immer auf mich alleine gestellt und Mike hat sich extrem um mich gekümmert. Auch wenn er weg war, haben wir fünfmal am Tag telefoniert." So wie sie sich in Mike verliebt habe, habe sie sich noch nie in jemanden verliebt. Als der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer bei Michelle war, habe sie ihr aber schließlich von dem Ganzen erzählt: "Michelle ist richtig zusammengebrochen. Wir haben beide am Telefon krass geheult."

Inzwischen habe Mike der Liaison ein Ende gesetzt. Er wolle das Ganze nicht mehr. Im Gespräch mit ihrem TV-Kollegen Eric Sindermann (35) erzählt Arielle: "Ich bin so krass verletzt und ich wusste gar nicht, ob ich diesen Schritt machen kann, hier vor der Kamera zu reden und vor allem danach, nach dieser Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, ist es für mich auch nicht mehr möglich, mit ihm in einem Raum zu sein."

