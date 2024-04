Erwischt! Taylor Swift und Travis Kelce genießen Sushi-Date

Noch vor ein paar Tagen wurde gemunkelt, ob Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) vielleicht einen Auftritt beim Coachella-Festival hinlegen werden. Dieses Wochenende hatte die Megaparty allerdings Auftakt und das Pärchen war nicht in der Nähe der Festlichkeiten. Stattdessen verbrachten die Turteltauben lieber Zeit zusammen. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sind die "Lover"-Sängerin und der Footballstar vor einem Sushi-Restaurant zu sehen. Die zwei schienen auf einem gemütlichen Date zu sein, wie man an den legeren Outfits der beiden sehen kann. Der Profisportler trägt einen leichten Pullover und eine passende kurze Hose in dunklem Grün. Taylors Outfit fällt schon ein wenig mehr auf: Über ihrem lässigen Jeansrock und dem schwarzen Oberteil trägt sie eine knallrote Sportjacke. Wie ein Fan auf X dazu bemerkt: "Ich liebe es, wie Taylor immer wieder seine Teamfarben trägt!"

Eines ist für die Swifties ganz klar: Taylor und Travis sind total verliebt ineinander. Für die Fans der Sängerin ist ihr erneuter Griff zur Farbe Rot der Beweis, dass die mehrfache Grammy-Gewinnerin bald den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gehen wird. "Taylor liebt es, kleine Hinweise auf ihre nächsten großen Projekte zu geben! Genau wie bei ihrer Musik. Ich wette, die beiden sind verlobt oder so", schreibt ein Fan enthusiastisch. Schon länger kursieren solche Gerüchte. Nicht zuletzt, weil Travis in aller Öffentlichkeit selbst immer wieder über seine Zukunftsplanung spricht. In seinem Podcast "New Heights" hat er sogar schon über Babynamen nachgedacht! Da scherzte er noch: "Vielleicht nenne ich mein erstes Kind Conan. Wie in dem Film."

Bevor Taylor eine Verlobung verkündet, hat sie diesen Monat erst mal noch alle Hände voll zu tun. Immerhin kommt in ein paar Tagen ihr neues Album raus, was von den Fans schon sehnlichst erwartet wird. "The Tortured Poets Department" wurde erst vor zwei Monaten angekündigt und war für die Swifties eine vollkommene Überraschung. Die Platte ist ihr elftes Studioalbum und soll wohl als Hauptthema die vergangene Beziehung zwischen Taylor und ihrem Ex Joe Alwyn (33) behandeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Taylor macht mit ihren Outfits Andeutungen auf eine Verlobung mit Travis? Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht mag sie einfach nur die Farbe. Das würde ich ihr total zutrauen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de