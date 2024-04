Im Gericht: Jenelle Evans ignoriert ihren Ex David Eason!

Es kehrt keine Ruhe ein bei Jenelle Evans (32)! Vor wenigen Wochen hatten sich die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Ehemann David Eason getrennt. Mittlerweile reichte die US-Amerikanerin auch die Scheidung ein. Wie Us Weekly berichtet, traf das Noch-Ehepaar dann vor wenigen Tagen in einem Gerichtssaal in North Carolina aufeinander – die dreifache Mutter hatte einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt. Laut Jenelles Manager habe der Richter die Entscheidung jedoch verschoben, um David die Möglichkeit zu geben, sich einen Anwalt zu nehmen. Das Verhältnis des Ex-Paares scheint derweilen stark abgekühlt zu sein. "Ich habe ihn nicht einmal angeschaut", antwortet Jenelle auf die Frage des Mediums, wie das Aufeinandertreffen mit ihrem Ex verlaufen sei.

David selbst wirft der 32-Jährigen Untreue vor – diese soll auch zur Trennung geführt haben. "Weil Jenelle mich betrogen hat. Sie betrügt mich schon seit Jahren, um ehrlich zu sein", verriet er in einem TikTok-Livestream. Der US-Amerikaner habe seiner Ex noch eine Chance gegeben, aber sei mittlerweile froh, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihm getrennt habe.

Jenelle hingegen wirft David unter anderem Tierquälerei vor. "David hatte einen Streit mit Jenelle außerhalb des Hauses in der Einfahrt. Er stürmte davon, stieg in Jenelles Toyota, um wegzufahren, ohne sie um Erlaubnis zu fragen. [Er] fuhr sehr schnell los, überfuhr einen Welpen und tötete ihn", hieß es in einem Bericht, der The Sun vorlag. Der Vorfall sei vor den Augen von Davids 16-jähriger Tochter Maryssa passiert.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jenelle Evans und David Eason, August 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr, dass Jenelle David ignorierte? Ja! Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nein. Ich finde das respektlos. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de