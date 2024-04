Hartes Training: Mike Tyson nimmt Kampf mit Jake Paul ernst!

Mike Tyson (57) scheint seinen bevorstehenden Boxkampf mit Jake Paul (27) nicht auf die leichte Schulter zu nehmen! In einem Interview in der Sendung "Hannity" verrät der ehemalige Schwergewichtsboxer gegenüber Host Sean Hannity: "Ich nehme es ernst!" Aktuell trainiere er rund um die Uhr und arbeite vor allem an seiner Kondition. Als der Moderator ihn darum bittet, seinen Kontrahenten "zum Schweigen zu bringen" während des Kampfes, zeigt Mike sich bereits jetzt siegessicher: "Genau das werde ich für dich tun!"

Eigentlich verkündete die Boxlegende bereits vor fast 20 Jahren sein Karriereende und war seither kaum im Ring zu sehen. Vor wenigen Wochen forderte der YouTuber ihn dann jedoch zu einem Match heraus, das laut TMZ am 20. Juli im AT&T-Stadion in Texas stattfinden soll. "Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass ich in meinem zweiten Profikampf durch einen K.-o.-Sieg gegen Nate Robinson im Vorprogramm von Mike Tyson bekannt wurde", sinnierte der Influencer und freute sich darüber, dass er vier Jahre später selbst gegen "einen der berüchtigtsten Kämpfer und größten Ikonen des Boxsports" antreten wird.

Dass Mike aber auch ganz anders kann und sein Herz nicht nur an dem Kampfsport hänge, bewies er unter anderem vor rund einem Jahr: Der 57-Jährige erfüllte sich nämlich einen langjährigen Wunsch und eröffnete sein eigenes Café in Amsterdam! "Es ist ein wahr gewordener Traum, unseren ersten Coffeeshop [...] zu eröffnen", soll es laut The Sun in einer Pressemitteilung geheißen haben und Mike merkte stolz an: "Ich habe alle [Produkte] ausprobiert und getestet und kann es kaum erwarten, einige meiner Lieblingsprodukte mit Europa zu teilen!"

Getty Images Mike Tyson im Jahr 2000

Getty Images Mike Tyson im Februar 2023

