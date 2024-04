Traurige Vergangenheit: Ann-Kathrin Bendixen wurde gemobbt

Hinter Ann-Kathrin Bendixen liegt eine schwere Vergangenheit. Momentan tanzt die Influencerin, die ihren Fans besser als "Affe auf Bike" bekannt ist, bei Let's Dance um den Sieg. In der TV-Show schüttelt sich die Weltenbummlerin den Frust von der Seele – die Fans konnte sie bislang nicht wirklich überzeugen. Auch in ihrer Vergangenheit hatte Ann-Kathrin diese Erfahrung schon mal gemacht. "Ich wurde meine ganze Schulzeit über gemobbt, wegen meiner Segelohren. Ich war in der Schule einfach das Mäuschen in der Ecke", erzählt sie im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Ich habe alles immer über mich ergehen lassen. Es kamen Sprüche wie 'Mit deinen Ohren kannst du ja fliegen' oder sie nannten mich Dumbo oder eben Affe."

Die Hänseleien haben die 24-Jährige stark verunsichert, wie sie gegenüber dem Blatt zugibt: "Das hat mich sehr verletzt und ich bin auf die Schultoilette gegangen und habe geheult." Bei "Let's Dance" macht sie momentan eine Wandlung von der unsicheren zur selbstbewussten Frau durch. "Ich hatte am Anfang so viel Angst, meine sexy und feminine Seite zu zeigen. Ich fange jetzt an, mich wohlzufühlen", stellt Ann-Kathrin fest. Das zeige sich auch optisch: "Ich habe mir zum ersten Mal Acryl-Nägel machen lassen, das hat 40 Euro gekostet. Ich hatte sonst immer Dreck unter den Fingernägeln, weil ich so viel unterwegs bin auf dem Motorrad. Die anderen Mädchen hier haben aber so schöne Fingernägel, also habe ich mir gedacht, ich mache das auch mal."

Vor drei Wochen hatte Lina Larissa Strahl (26) die Tanzshow verlassen müssen. Ann-Kathrin hatte nicht mal zittern müssen, denn mit der Schauspielerin stand Biyon Kattilathu (39) zum Rauswurf bereit. Trotzdem war die Influencerin davon überzeugt gewesen, dass für sie die Reise beendet ist. "Ich war mir so sicher, dass es nicht reicht", erzählte sie im RTL-Interview und fügte hinzu: "Ich hab wirklich in mir drin eine komplette Leere gespürt. Ich war mir komplett sicher, dass ich raus bin."

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen im Juni 2023 in Kanada

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

