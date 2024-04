Will Herzogin Meghan deshalb nicht nach Großbritannien?

Wird Herzogin Meghan (42) nicht nach London reisen? Laut einer durchgesickerten Gästeliste soll Prinz Harry (39) zum zehnten Jahrestag der Invictus Games in der St. Pauls Cathedral eine Rede halten. Hinter dem Namen seiner Frau steht dagegen ein Vermerk, dass ihre Teilnahmebestätigung noch aussteht. Obwohl die Herzogin von Sussex zunächst vorgehabt haben soll, ihren Mann gemeinsam mit den Kindern zu begleiten, hat sie nun angeblich zu große Bedenken um ihre Sicherheit, wie eine Quelle gegenüber dem New Magazine berichtet: "Es ist jetzt so weit gekommen, dass Meghan nicht mit den Kindern nach Großbritannien kommen will. Sie fühlt sich einfach nicht sicher. Es geht jetzt darum, ob die Familie mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen teilnehmen soll oder ob Harry alleine hingehen soll."

Der royale Rotschopf habe aber laut dem Insider keine Lust mehr, ohne seine Liebste in sein Heimatland zu reisen. Demnach soll Harry die Ex-Schauspielerin sogar angefleht haben, mitzukommen: "Er sagte: 'Ich will das nicht alleine machen'." Der Bruder von Prinz William (41) wünsche sich, dass Meghan und die Kinder sich der königlichen Familie wieder annähern. "Er würde es vorziehen, wenn die gesamte Familie regelmäßig zu Besuch käme, um seine Familie zu sehen und Brücken zu bauen, aber es passiert so viel hinter den Kulissen, dass es im Moment einfach nicht möglich ist. Sowohl Harry als auch Meghan hatten vor, nach Großbritannien zu kommen, aber als die genaue Uhrzeit und das Datum ihres Auftritts [bei der Invictus-Zeremonie] bekannt wurden, begannen sie, diese Idee zu überdenken", erklärt die Quelle die weiteren Hintergründe.

Der royale Experte Charles Rae ist sich allerdings sicher, dass Harrys Wunsch unerfüllt bleibt. Er glaube nicht, dass Meghan jemals zurück in die Heimat ihres Gatten kehren wird, wie er kürzlich gegenüber The Sun betonte: "Ich bin der Meinung, dass Meghan nie wieder einen Fuß in das Vereinigte Königreich setzen wird." Er sei überzeugt, dass die Suits-Darstellerin keine guten Erinnerungen an das Land habe und deshalb auch nie wieder zurückkehren wolle. "Ich glaube einfach nicht, dass sie überhaupt etwas mit diesem Land zu tun haben will", führte er weiter aus.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

