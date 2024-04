Bei Coachella: Taylor Swift und Travis feiern ausgelassen!

Aktuell genießen Taylor Swift (34) und ihr Liebster Travis Kelce (34) ihre gemeinsame Zeit auf dem weltberühmten Coachella-Festival. Die "Cruel Summer"-Interpretin und der NFL-Star bleiben diesmal jedoch wahrscheinlich nur auf der Ersatzbank und feuern Taylors gute Freunde Lana del Rey (38) und Jack Antonoff (40) während ihrer Auftritte an – und das offenbar mit vollem Körpereinsatz! Als Letzterer mit seiner Band Bleachers auf der Bühne performte, zogen Taylor und Travis einige Blicke auf sich.Die Turteltauben wurden Backstage dabei beobachtet, wie sie ausgelassen zu den Songs von Jack tanzten und jubelnd die Arme in die Luft rissen. Das zeigen Bilder, die The Sun vorliegen.

Bevor Taylor im Mai ihre "The Eras"-Tour in Paris fortsetzt, gönnt sich der Superstar noch eine kurze Pause. Auch die nächste Woche wird mit Sicherheit sehr aufregend für die "Lover"-Sängerin, denn ihr neues Album "The Tortured Poets Department" wird am 19. April veröffentlicht! Die Swifties rätselten schon Wochen vor dem Coachella, ob die Blondine eventuell einen Überraschungsauftritt auf dem beliebten Musikfestival geplant hat, weil der Release ihres Albums auf das zweite Festivalwochenende fällt. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly jedoch: "Die beiden wollen unbedingt Lana del Rey und Jack Antonoff performen sehen, weil Taylor mit ihnen befreundet ist. Sie werden für die beiden Wochenenden ein Haus in der Nähe mieten."

Auftritt hin oder her: Taylor und Travis genießen die gemeinsame Auszeit sichtlich! Denn beim Auftakt des Coachellas am Freitag verbrachten die beiden gemütliche Pärchenzeit fernab des Trubels. Die "Anti-Hero"-Interpretin und ihr Liebster wurden nämlich bei einem romantischen Date in einem Sushi-Restaurant gesichtet.

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Jack Antonoff und Lana Del Rey im Oktober 2022

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

