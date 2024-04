Fürs Coachella: Gwen Stefani plant einen nostalgischen Look

Ihre ersten Erfolge hatte Gwen Stefani (54) als Frontsängerin der Rockband No Doubt gefeiert. Mit ihren Band-Kollegen Tony Kanal (53), Adrian Young und Tom Dumon hatte die Grammy-Preisträgerin viele Jahre auf der Bühne gestanden, bevor sie sich im Jahr 2001 auf ihre Solokarriere konzentrierte. Trotzdem fanden die Musiker in der Vergangenheit immer wieder zusammen: Ihr letzter gemeinsamer Auftritt ist jedoch schon fast zehn Jahre her. Doch das soll sich bald ändern: Beim diesjährigen Coachella-Festival feiert die Band in wenigen Tagen eine Reunion! Bei diesem besonderen Anlass spielen natürlich auch die Bühnenoutfits eine große Rolle. Im Interview mit Us Weekly macht Gwen deutlich: "Bei den Looks für das Coachella ging es nicht nur um mich!" Die Band und sie wollten Outfits, die stimmig und nostalgisch sind. "Es soll sich wie etwas anfühlen, das wir schon immer gemacht haben, aber trotzdem neu ist", erklärt sie vielversprechend.

Bei ihrem Coachella-Auftritt will Gwen scheinbar die alten Zeiten wieder aufleben lassen. "Ich habe das Gefühl, dass das Tragen von Karos schon immer ein Markenzeichen der Band ist", betont die Frontsängerin in dem Interview. Deshalb habe sie der Band ein paar Referenzen in diesem Stil geschickt. Die Künstlerin erklärt: "Wir dachten, das wäre eine coole Art, etwas Ähnliches zu haben, aber gleichzeitig mit unseren individuellen Stil auszuleben. Auch über ihr Make-up macht sich die 54-Jährige viele Gedanken. "Ein Teil von mir will blauen Eyeliner tragen, was ich aber noch nie auf der Bühne bei einer No-Doubt-Show gemacht habe", erläutert sie. Scherzend erzählt sie weiter: "Dann denke ich wiederum, dass das wahrscheinlich nicht zu meinem roten Lippenstift passen wird..."

Neben der No-Doubt-Reunion hält das Coachella-Lineup auch in diesem Jahr noch viele weitere Attraktionen bereit. Vor wenigen Tagen verkündeten die Veranstalter auf Instagram das vollständige Programm: Zu den Headlinern gehören dieses Mal Lana Del Rey (38), Tyler, the Creator (33) und Doja Cat (28). Die Fans sind bisher jedoch wenig begeistert. "Die mit Abstand schlechteste Auswahl, die ich je gesehen habe...", findet nicht nur ein User auf Instagram.

Getty Images No Doubt im Jahr 2001

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

