Ehe mit John Krasinski half Emily Blunt bei neuer Rolle!

Gegenüber People verrät die Schauspielerin Emily Blunt (41), dass ihre Ehe mit John Krasinski (44) ihr extrem bei ihrem Schauspieljob geholfen habe. Sie behauptet, dass sie durch seine Lebenserfahrung realisiert habe, wie sie die Rolle der Regisseurin Jody Moreno in dem bald erscheinenden Film "The Fall Guy" ausführen müsse. John und Emily sind bereits seit 2010 verheiratet und haben die gemeinsamen Töchter Hazel und Violet. "Ich bin mit einem Regisseur verheiratet, ich weiß, wie es ist, den Druck des Films im Kopf zu haben und in eine Million Richtungen gezogen zu werden", erzählt sie im Interview. Dadurch habe sie sich besser in die Rolle hineinfinden können, ohne zuvor als Regisseurin tätig gewesen zu sein.

Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin liebe vor allem die "Menschlichkeit" ihrer Rolle und die "Exzentrik", die dem Charakter zugeschrieben wird. "Ich mochte es, nicht den ernsthaften, seriösen Regisseur zu spielen", gibt sie zu. Ihr Ziel sei es gewesen, eine Person zu verkörpern, der ihre Rolle über den Kopf gewachsen ist, die aber trotz dessen unglaublich talentiert sei.

In dem People-Interview schwärmt die 41-Jährige außerdem von ihrem Co-Star Ryan Gosling (43). "Ich meine, es ist so einfach, mit ihm zusammen zu sein", erzählt sie und fügt hinzu: "Er ist auch ein traumhafter Kollaborateur. Es macht so viel Spaß mit ihm. Ich mochte es so sehr. Ich war traurig, als es vorbei war." Dass sie so gut über ihren Schauspielkollegen spricht, war jedoch nicht immer der Fall: Die beiden Schauspieler hatten sich einen Schlagabtausch geliefert und waren Teil des "Barbenheimer"-Battles. Ryan hatte bei Barbie mitgewirkt, wohingegen Emily eine Rolle im Film "Oppenheimer" gespielt hatte.

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, März 2024

