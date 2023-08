"Single-Mum": Paloma Faith bestätigt Trennung von ihrem Mann

Paloma Faith (42) schafft endlich ein bisschen mehr Klarheit! Bereits seit Ende vergangenen Jahres kursieren Gerüchte, dass sich die Sängerin und ihr Ehemann Leyman Lahcine getrennt haben. Die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern hatten zuvor eine Therapie gemacht – doch ihre Probleme konnten sie dadurch offenbar nicht lösen. Bisher hatte sich Paloma nur kryptisch über ihren aktuellen Beziehungsstatus geäußert. Doch jetzt bestätigt sie: Sie ist Single!

Auf Instagram teilte die Sängerin eine Reihe von Fotos aus ihrem Mallorca-Urlaub mit dem Hashtag #singlemum. Paloma ist also offiziell nicht mehr in einer Beziehung! Zudem verriet sie, dass sie während ihrer Reise festgestellt habe, dass sie "Überlebensspanisch" spreche und einen Flug mit zwei Kindern bewältigen könne und deren Gesellschaft liebe – es aber einfacher sei, wenn andere Leute sie dabei unterstützen. Sie habe lernen müssen, "dass nichts so stressig sein muss, wie es oft ist (Stress ist akkumulativ) und dass ich wahrscheinlich an einem Ort mit wärmerem Klima leben sollte."

Anfang des Jahres hatte sich Paloma mit eher ungenauen Worten zu ihrer Lebenssituation geäußert. "Oh mein Gott, ich bin eine gebrochene Frau, die zwei Kinder alleine nach Rom gebracht hat. Aber hier bin ich und ich bin sehr zerzaust und dankbar für jeden, der mich 2022 unterstützt hat, denn es war verdammt scheiße", betonte die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin.

Anzeige

Getty Images Paloma Faith bei einem Event in London im November 2022

Anzeige

CapitalPictures/ActionPress Leyman Lahcine und Paloma Faith, 2018

Anzeige

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de