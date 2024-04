Quotendesaster: Steht "The Masked Singer" etwa vor dem Aus?

Obwohl The Masked Singer in dieser Staffel offenbar mit echten Megapromis brilliert, laufen der sonst so beliebten Rateshow aktuell die Zuschauer weg. Wie das Portal DWDL berichtet, verzeichnet der Sender ProSieben am Samstagabend sogar Tiefstwerte. In der Primetime schafft es "The Masked Singer" offenbar auf lediglich 11,4 Prozent Marktanteil. Die Reichweite rutscht somit ein ganzes Stück ab: Nur 1,23 Millionen Zuschauer verfolgen, wie Uschi Glas (80) in der zweiten Folge als Babylöwe entlarvt wurde. Ein gefährlicher Abwärtstrend, der schon so mancher Show das Genick brach. Immerhin wurde der Rätselspaß von Sendungen der Konkurrenz überholt. Muss "The Masked Singer" jetzt um seinen Fortbestand bangen?

Und dabei wollte "The Masked Singer" in der Jubiläumsstaffel einiges umkrempeln, um dem Ganzen etwas Schwung zu geben. Zum einen wurde das Ratepult völlig neu ausgestattet: Stammmitglied Ruth Moschner (48) musste gehen, dafür stehen aber jetzt Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) plus ein wechselnder Rategast zur Stelle. Die Fans sind von dieser Neuerung schon mal überzeugt. "Rick und Palina sind echt ein unterhaltsames Jury-Gespann", freute sich ein Fan auf X. Hinzu kommt das Kostüm des Mysteriums. Darunter verbirgt sich jede Woche ein anderer Promi, sodass Publikum und Rateteam hier jede Woche von neuem rätseln müssen, wer darunter steckt.

Noch hat "The Masked Singer" aber noch ein bisschen Zeit, aus dem Quotenloch herauszuklettern. Denn immerhin lief vergangenen Samstag erst die zweite Show. Und unter den ersten Masken Couchpotato und Babylöwe verbargen sich bereits zwei echte deutsche Superstars: Neben Schauspielerin Uschi Glas war Moderator Hugo Egon Balder (74) ebenfalls dabei. Auch hinter dem Mysterium steckten bisher keine Unbekannten: Während in der Auftaktshow Opernsänger Rolando Villazón (52) performt hatte, folgte diese Woche Schlagerstar Giovanni Zarrella (46).

Anzeige Anzeige

ProSieben/Willi Weber Uschi Glas und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer", 2024

Anzeige Anzeige

Seven.One/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die Quoten könnten "The Masked Singer" zum Verhängnis werden? Nein, der Sender hält an dem Konzept fest. Ja, das hält sich nicht mehr lange. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de